فالنسيا يتعادل 2-2 مع ألفيس في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني

انتهت مباراة فالنسيا والفيس بالتعادل الإيجابي 2-2 ، في مباراة مثيرة والتي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.





وجاءت أهداف اللقاء عن طريق خواكيم نافارو في الدقيقة 2 من بداية اللقاء ثم جاء لوكاس بيريز بهدف ثاني لصالح الافيس من ضربة جزاء في الدقيقة 16 .





وفي الشوط الثاني نجح فاليجو في تقليص الفارق في الدقيقة 72 وسجل هدف من جملة رائعة ، ثم جاء غيامون بهدف التعادل لصالح فالنسيا في الدقيقة 77 من رأسية رائعة على يمين الحارس .





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما يحتل فريق ألافيس المركز ال 14 برصيد 10 نقاط من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.





على الجانب الاخر، نجح فريق بلد الوليد في الفوز بنتيجة 3-1 على نظيره غرناطة ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.





وجاءت أهداف اللقاء عن طريق بلانو في الدقيقة 45 لصالح بلد الوليد بينما جاء الهدف الثاني لبلد الوليد في الدقيقة 54 عن طريق اندري ثم جاء هدف فريق غرناطة الوحيد عن طريق دوارتي في الدقيقة 63 ثم جاء فيليبي لاعب بلد الوليد بهدف قاتل في الدقيقة ال90 قبل لحظات من نهاية المباراة.





وبهذ النتيجة ، يحتل فريق غرناطة المركز السادس برصيد 14 نقطة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط ، من ترتيب الدوري الإسباني.





على الجانب الأخر نجح فريق ريال سوسيداد في تحقيق الفوز على نظيره قاديش بهدف نظيف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.





وأحرز هدف اللقاء الوحيد اليكساندر ايساك لاعب ريال سوسيداد في الدقيقة 66 من عمر المباراة ، وينتهي اللقاء بفوز فريق ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 على فريق قاديش بالدوري الإسباني.





وبهذه النتيجة ، يحتل فريق ريال سوسيداد صدارة الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة مؤقتا، بينما يتوقف رصيد نادي قاديش عند المركز السادس برصيد 14 نقطة من ترتيب الدوري الإسباني.













على الجانب الأخر فاز أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة في المباراة التي جمعتهما أمس في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.





غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.





وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 20 في المركز الأول، فيما توقف رصيد برشلونة عند 11 نقطة في المركز العاشر.





كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.





وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: اوبلاك





خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو





خط الوسط: لورينتي - كوكي - ساؤول - كاراسكو





خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا





كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.





وجاء تشكيل فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن





خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا





خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري





خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.





ويحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.





ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ الدوري الإسباني، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.





ويستعيد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراة اليوم لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء، بعد غياب دام نحو 26 يوما، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال الكلاسيكو الشهر الماضي، بينما سيغيب فاتي بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.





قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد:





في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو أرناو تيناس.





خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجويزا جارسيا، كليمونت لينجليت، جونيور فيربو، جوردي ألبا.





خط الوسط: ألينيا، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.





خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، بيدري، ترينكاو.





في المقابل يطمح أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في انتزاع الثلاث نقاط من البلوجرانا، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.





ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.





وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.





وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.