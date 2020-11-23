وزير النقل: كان عندنا ناس بتشرب مخدرات في السكة الحديد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA، اليوم الأحد، وعقب انتهاء فعاليات الافتتاح ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، كلمة أمام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.





وقال وزير النقل، في بداية الافتتاح، "إنه لمن موجبات الفخر ودواعى الأمل والسرور أن نلتقى اليوم جميعًا وللعام الثالث على التوالى فى واحدٍ من أهم المعارض والمؤتمرات الدولية بقطاع النقل والطرق والبنية التحتية معرض ومؤتمر تكنولوجيا النقل 2020 Trans MEA"، موضحًا أن هذا المعرض يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والذي كان لرعاية سيادته للمعرض اكبر دافع لنا لتنفيذه في ظل اجتياح جائحة كورونا للعالم.





وتابع أن هذا المعرض يتيح الفرص ويفتح المجالات أمام الجميع للمعرفة والمشاركة فى بناء مصر الحاضر والمستقبل، فضلًا عن الريادة والنمو انطلاقا من قطاع النقل شرايين التنمية وقواعد البناء الشامل للتوسع الأفقى والنمو المستدام.









وأوضح وزير النقل، أن قطاع النقل يعتبر قاطرة التنمية لأن سهولة وسرعة التنقل للمواطنين يحقق التنمية والرفاهية والنمو المستدام ولاشك أن تنقل المواطنين بحاجة رئيسية الى شبكة قوية ومتطورة من الطرق والمواصلات الحديثة.





واستكمل وزير النقل حديثه قائلا : "منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء مصر الحديثة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات قطاع النقل – النصيب الأكبر من تلك المشروعات ومما انعكس ايجابياَ على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية".





وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، موضحًا أنه فى ضوء ذلك تقوم وزارة النقل حاليًا - وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030 - بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات (طرق وكباري – سكك حديدية – مترو الأنفاق والجر الكهربائي – موانئ بحرية – نقل نهرى – موانئ برية وجافة ومراكز لوجستية – التحول الرقمي).





وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع الى المشاركة فى توسيع مفهوم التنمية المستدامة من خلال توفير وتكامل شبكات النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة، والمشروعات القومية الكبرى فى كافة المجالات، وتسهيل حركة الانتقال بين الأقاليم المختلفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.









وجه كامل الوزير، وزير النقل، الحديث إلى الشعب المصري قائلا،:"استحملونا شوية ووالله العظيم هتلاقوا سكك حديد أمنه ومتطورة ونضيفة ومفيش حوادث إن شاء الله هتحصل.. الشغل صعب جدا وإحنا جايبين أكبر شركات في العالم..مش جايبين شركات من تحت بير السلم".وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر، محطات القطار القديمة كانت تعتمد إعتماد كلي على مهارة العامل البشري، فيما يخص شكاوى سائقي القطارات أكد على أنه تحدث مع السائقين مرتين من أجل توصيل فكرة الوزارة.وأكمل: الناس كانت بتاقول أن السكك الحديد فيها ناس بتشرب مخدرات.. أة السكة الحديد كان فيها ناس بتشرب مخدرات"، ولكن حاليا لا يوجد سائق واحد يتعاطي المخدرات، وذلك نتيجة الحديث مع السائقين ودعمهم.