دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ .. بـ10 أدعية من القرآن لن تنسى بعد اليوم

دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ ، لعله من أهم الأدعية التي يحتاجها قطاع كبير من الطلاب في هذه الفترة، حيث إن دعاء المذاكرة وتثبيت الحفظ يكلل مجهود أبنائنا بالتوفيق، وعنه يمكن القول أنه على قدر صعوبة المادة الدراسية وخوف الطلاب من أن يكون امتحانها صعبًا ، تتضح أهمية دعاء المذاكرة وتثبيت الحفظ والذي يقضي على مخاوف كبيرة لدى الطلاب ويربت على قلوبهم ويطمئنهم، لذا يعد دعاء الدراسة والنجاح من أهم الأدعية هذه الأيام، حيث تشهد هذه الفترة امتحانات الطلاب عن الفصل الدراسي الأول، بما يفسر الحاجة الكبيرة لمثل ادعية المذاكرة وما نحوه من دعاء الامتحان الصعب ، أو دعاء الامتحان والمذاكرة ، أو دعاء الامتحان والنجاح وكذلك دعاء الامتحان للابناء أو دعاء الامتحان المستجاب ، كما يأتي ضمن دعاء الامتحان والتوفيق أيضًا دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان و دعاء بعد الانتهاء من المذاكرة و دعاء بعد المذاكره لعدم النسيان و دعاء قبل الاختبار ، فكل هذه الأدعية تأتي تحت عنوان أشمل وهو ادعية المذاكرة ، الذي يحتاجه كل الطلاب الآن.
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دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان من القرآن ، يحتاجه كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان، فيأتي دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.
1. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.
2. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.
3. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».
4. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).
5. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.
6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.
7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.
8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.
9.ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
10. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.
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دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ
دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان من القرآن ، يحتاجه كثير من الطلاب الذين يعانون من النسيان، فيأتي دعاء للمذاكرة وتثبيت الحفظ وعدم النسيان من آيات القرآن الذي يخلص الطلاب من النسيان ويثبت الحفظ.
1. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَعَلَّمناهُ مِن لَدُنّا عِلمًا)، ارزقني من لدنك علمًا يقربني إليك.
2. اللهم يا من قلت وقولك الحق (وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ)، اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علمًا وعملًا وفقهًا وإخلاصًا في الدين.
3. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: «الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ».
4. اللهم بحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ)، وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)، وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى)، وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).
5. « وَابْتَغِ فِيمَآ آتَاكَ اللّهُ الدّارَ الاَخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللّهُ إِلَيْكَ وَلاَ تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأرْضِ إِنّ اللّهَ لاَ يُحِبّ الْمُفْسِدِينَ » الآية 77 من سورة القصص.
6. « وَلاَ تَقْولَنّ لِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلاّ أَن يَشَآءَ اللّهُ وَاذْكُر رّبّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىَ أَن يَهْدِيَنِ رَبّي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا (24)» من سورة الكهف.
7. « قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى الصّخْرَةِ فَإِنّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَآ أَنْسَانِيهُ إِلاّ الشّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا » الآية 63 من سورة الكهف.
8. « سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَىَ » الآية 6 من سورة الأعلى.
9.ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
10. اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.