ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غرفة عمليات الأقصر: انتظام العملية الانتخابية وفتح 283 لجنة أمام الناخبين

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام أعمال كل اللجان الانتخابية البالغ عددها 283 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.

وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي تجرى على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

ومن جانبها باشرت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية أعمالها لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه، حيث تم ربط غرفة العمليات الرئيسية بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات لمواجهة أي طوارئ، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وتهيب محافظة الأقصر بالناخبين، بضرورة الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية.
كما تناشد الناخبين بضرورة الاشتراك بكثافة في ذلك الاستحقاق الانتخابي ومباشرة حقهم الدستوري والتعبير عن رأيهم بكل حرية لخروج الانتخابات بصورة مشرفة إلى العالم واستكمال المسيرة نحو مستقبل أفضل لمصرنا الغالية.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.

وتجرى جولة الإعادة في الانتخابات بالنظام الفردي بمحافظة الأقصر، بين 6 مرشحين، يتنافسون على 3 مقاعد في 3 دوائر اانتخابية بالمحافظة، حيث سيفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في كل دائرة.

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى  غد الثلاثاء، وذلك في 12 محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين، واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى الساعة التاسعة مساءً الاثنين بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

غرفة عمليات الأقصر تعلن انتظام العملية الانتخابية بلجانها

القومي لحقوق الإنسان يتابع انتخابات مجلس النواب داخل اللجان الفرعية

شاهد...طوابير الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالأقصر

محافظ الأقصر يتفقد اللجان الانتخابية ...صور

شاهد.. كبار السن يتصدرون المشهد في انتخابات مجلس النواب بـ الأقصر

شاهد.. شقيق شيخ الأزهر يدلي بصوته في انتخابات النواب بالأقصر

ترشيحاتنا

أخبار الفن ليلا.. محمد رمضان يزين صفحته بعلم فلسطين.. وفاة الملحن طارق عاكف.. ومحمد شاهين يعلن إصابته بـ كورونا

البامية بـ 22 جنيها للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 23 -11- 2020

انطلاق جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020

إثيوبيا.. جبهة تيجراي تدمر مطارًا في مدينة إكسيوم

دعاء تيسير الزواج للبنات

أطلق عيارا ناريا على نفسه.. ضائقة مالية وراء انتحار رجل أعمال بمكتبه في العبور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح أوبل جراند لاند opel grandland 2021 في مصر قريبا.. صور

لن تتوقع .. أسعار صادمة لـ حذاء و حقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

طريقة تحضير لانشون لحمة وفراخ بخطوات بسيطة