كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان

في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 ، للمشاركة توافد عدد كبير من كبار السن على التوافد على اللجان الانتخابية بأسوان

في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع.





وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان قد واصلت حملات تعقيم وتطهير مقار لجان الاقتراع الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث يتم تطهير كافة اللجان وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير ادارة المتوطنة.









ويبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بمحافظة أسوان 373 لجنة والتى سوف تستقبل نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر على مستوى المحافظة إلى 4 دوائر هى الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2 مقعد.







والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد .





وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





اقرأ أيضًا :وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.