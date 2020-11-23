ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:02 م
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
توافد عدد كبير من كبار السن على التوافد على اللجان الانتخابية بأسوان في اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 ، للمشاركة
في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم داخل لجان الاقتراع.

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان  قد واصلت حملات تعقيم وتطهير مقار لجان الاقتراع الانتخابية لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث يتم تطهير كافة اللجان وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير ادارة المتوطنة.

اقرأ أيضًا :

ويبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بمحافظة أسوان 373 لجنة والتى سوف تستقبل نحو مليون و39 ألفا و51 ناخبا وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر على مستوى المحافظة إلى 4 دوائر هى الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان، ودراو، وأقسام أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها  2 مقعد.

والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد بها مقعد واحد، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد بها مقعد واحد .

وانطلقت اليوم جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتى تستمر حتى بعد غد الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى سيشرف عليها 12 ألف قاض.

وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.

وفى نفس السياق واصلت  السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.

وتستمر اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى غد الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
كبار السن يتصدرون المشهد الانتخابي في أول أيام الإعادة بانتخابات النواب بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على أسماء مرشحى مجلس النواب بأسوان

قبل أيام من انطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب.. التجمع القبلى والعائلي بين العائلات والأسر الأسوانية يحسم الفوز بمقعدى الدائرة الأولى بأسوان

84 مرشحا في القائمة النهائية لانتخابات النواب بعد تنازل 6 في أسوان

ننشر جدول المقاعد الفردية لتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على مستوى الجمهورية

إقبال كثيف أمام اللجان الانتخابية بقرى المرشحين بالمنيا.. صور

عمليات مستقبل وطن: تزايد الإقبال بالجولة الأولى لانتخابات النواب بأسوان

ترشيحاتنا

رجعوا ولا لسة.. عمرو دياب ودينا الشربيني يواصلان إثارة الجدل بعد "خلاف علني"

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة.. دار الإفتاء توضح

التصرف الشرعي إذا طرق الباب أو رن الهاتف وأنت تصلي| مستشار المفتي يوضح

خرج عن السيطرة.. كلب بوليسي يسحل امرأة بسبب رقصة.. صور

نهاية رحلة الحانوتي.. أندرتيكر يعلن اعتزاله المصارعة

بعد جدل إصابته بكورونا.. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ محمد الشناوي حارس الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

طرح أوبل جراند لاند opel grandland 2021 في مصر قريبا.. صور

لن تتوقع .. أسعار صادمة لـ حذاء و حقيبة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها