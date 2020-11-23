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محافظات

غلق 3 مقاهٍ بسبب الشيشة والتحفظ على أسماك فاسدة بـ كفر الشيخ

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات للرقابة على المحال التجارية والمخابز، ومحلات المستلزمات الطبية، والخدمات، ومحلات بيع اللحوم الطازجة، والأسماك والكافيهات، من بينها حملات بمدينتي بلطيم وفوه.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين، وغلق 3 مقاهي بفوه، لضبط عدد كبير من الشيش بهم.

وقاد اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة مكبرة على الأسواق، تمكنت من تحرير  21 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وتنوعت المحاضر ما بين ضبط أسطوانات منزلية بمطاعم، ولحوم وأسماك غير مدون عليها بيانات، وعدم ارتداء الكمامات الواقية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومنتجات مجهولة المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما تمكنت حملة مكبرة برئاسة مصطفى رجب، مدير إدارة بلطيم البيطرية، وعبدالله السبيعي، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر، وكامل شعلان، مدير إدارة تموين بلطيم، من ضبط 145 كيلو جرام أسماك سبيط مجمد، وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

كما قاد وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، حملة على المقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء العاملين بها للكمامات، وتمكنت الحملة من ضبط عدد كبير من الشيش بالمقاهي، وتم غلق 3 مقاهٍ لمدة أسبوع، وتشميعها بالشمع الأحمر، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت حملة مجلس مدينة مطوبس بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 160 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي  ذلك فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور أيمن عبد اللاه، مدير مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور جمال فهمي عيد رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور خالد البراوي، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة عوض ،مدير إدارة المجازر بكفر الشيخ.

كما تمكنت حملة مديرية الطب البيطري من إعدام كلي لعجل بقري يزن 400 كجم، مصاب بالصفراء بمجزر شباس الشهداء بعد توقيع الكشف الطبي عليها ،وتأكيد الفحص من قبل اللجنة المشكلة من الدكتور محمد كاسر، رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بدسوق، والدكتور تامر سلطان، مدير المجزر، والدكتور رامي أبو كيلة، طبيب المجزر، والدكتورة نيفين عبدالعزيز طبيبة المجزر، وتم الإعدام بالطرق البيئية الصحية السليمة.

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