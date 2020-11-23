5 علاجات طبيعية من مطبخك تحميك من تجلط الدم

تجلط الدم هو انسداد وتجمع كتلة من خلايا الدم الحمراء معًا تؤدى إلى توقف تدفق الدم في الوعاء الدموي، وقد لا تتكون جلطات الدم في جزء واحد فقط من الجسم ولكن يمكن أن تحدث في أي مكان.





ووفقا لموقع هيلثى فإن الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تتشكل في الأوعية الدموية ويمكن أن تنتقل إلى القلب والرئتين والدماغ ويمكن أن تسبب جلطات الدم حالات مثل السكتات الدماغية والذبحة الصدرية وانسداد الشرايين وتجلط الأوردة العميقة والنوبات القلبية والانسداد الرئوي والتخثر الوريدي الكلوي.







وإذا كنت قد عانيت من أي من هذه الحالات أو كنت في خطر ، قد يصف لك طبيبك أدوية سيولة الدم ، أو مضادات التخثر مثل الكومادين ، لتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.



أعراض تجلط الدم

قد تعتمد أعراض الجلطة الدموية على مكان تواجد الجلطة، وفيما يلي الأعراض المختلفة لجلطات الدم في مناطق مختلفة من الجسم:



قد تحدث جلطات الدم بسبب تراكم الدهون في الشرايين و ارتفاع ضغط الدم ،و الإصابة بالسكري و أمراض القلب و الكولسترول.







ويصف العديد من الأطباء أيضًا الأسبرين يوميًا لتقليل مخاطر تجلط الدم، وبالإضافة إلى هذه الأدوية ، هناك أيضًا فواكه وخضروات طبيعية يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بجلطات الدم.





1. الزنجبيل

يلعب الزنجبيل دورًا مهمًا في علاج تجلط الأوردة العميقة اشرب شاي الزنجبيل مرتين إلى ثلاث مرات على الأقل يوميًا. يمكن أن يساعد في منع ارتفاع الكوليسترول الذي يسبب تراكم الترسبات مما يعيق الدورة الدموية.





2. الأطعمة الغنية بفيتامين E الأطعمة الغنية

مثل الجوز والسبانخ وبذور عباد الشمس وزيت الزيتون والفلفل الحلو والكيوي تساعد على تدفق الدم بسلاسة.

من المعروف أن فيتامين ك يثخن الدم ويعزز تكوين الجلطات. وبالتالي ، يعمل فيتامين (هـ) يعمل كمضاد لتخثر الأوردة. قم بتضمين المزيد من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء والسبانخ وخضر الخردل والأسماك والكبد والبيض والحبوب في نظامك الغذائي.



3. الفلفل الحار

من المعروف أن الفلفل الحار يساع في علاج تجلط الأوردة العميقة . الكابسيسين المركب الموجود في الفلفل يعزز الدورة الدموية ويساعد على منع تجلط الدم.

بصرف النظر عن هذا ، فإنه يساعد أيضًا في تقليل ضغط الدم ويقلل من مستويات الكوليسترول التي قد تكون سببًا لجلطات الدم. تأكد من عدم تناول فلفل حريف دون استشارة الطبيب.



4. الثوم فصوص

الثوم مكون معروف يعزز الدورة الدموية ويساعدك على التخلص من جميع آثار الإصابة بجلطات الأوردة العميقةومن المعروف أنه مضاد للتجلط ، مما يساعد في منع تجلط الدم لدى المرضى المعرضين لخطر الجلطات.