بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

تعرض الإعلامي إبراهيم فايق إلى جلطة رئوية، وهو ما دخل على أثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتعد الجلطة الرئوية انسدادا في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين.
في أغلب الحالات، تنتج الجلطة الرئوية بسبب مجموعة من الجلطات الدموية التي تنتقل إلى الرئتين من الأوردة العميقة في الساقين أو من أوردة أجزاء أخرى من الجسم (الخثار الوريدي العميق) إلى الرئة في حالات نادرة، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
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ونظرًا لأن الجلطة الرئوية تعوق تدفق الدم إلى الرئتين الأمر الذي يشكل خطرًا على الحياة؛ ومع ذلك، يمكن للعلاج السريع أن يقلل إلى حد بعيد من خطر الوفاة؛ حيث يساعد اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من تكون الجلطات الدموية في الساقين على منع حدوث جلطة رئوية.
وتختلف أعراض الجلطة الرئوية، وفقًا لشدتها وأماكن ظهورها على الرئة، وحجم الجلطات، وما إن كان المريض مصابًا بأمراض مزمنة أخرى كأمراض القلب وغيرها من الأمراض المزمنة، ومن أبرز أعراض الجلطات الرئوية ما يلي :
1- ضيق التنفس :
ويظهر هذا العرض عادة بشكل مفاجئ ويزداد سوءًا دائمًا مع ممارسة أى مجهود.
2- ألم الصدر :
وقد تشعر بأنك تتعرض لنوبة قلبية، وعادة ما يكون الألم حادًّا وتشعر به عند التنفس بعمق، ويمنعك عادة من القدرة على أخذ نفس عميق، قد يزداد الألم سوءا تشعر عند السُّعال، أو الانثناء أو الانحناء.
3- السعال :
وقد ينتج عن الجلطات الرئوية السعال بكثرة على شكل بلغم دموي أو خطوط دموية .
4- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها
5- الدوار أو الدوخة
6- فرط التعرق
7- الحمى
8- ألم أو تورم الساقين أو كليهما، عادة في ربلة الساق، نتيجة تخثر وريدي عميق
9- ظهور شحوب على الجلد.
قد يكون الجلطة الرئوية خطرًا على الحياة، لذا عليك طلب العناية الطبية العاجلة إذا كنت تعاني من ضيق تنفس غير مبرر أو ألم في الصدر أو سعال يحتوي على بلغم دموي.