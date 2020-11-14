بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

2- ألم الصدر :

وقد تشعر بأنك تتعرض لنوبة قلبية، وعادة ما يكون الألم حادًّا وتشعر به عند التنفس بعمق، ويمنعك عادة من القدرة على أخذ نفس عميق، قد يزداد الألم سوءا تشعر عند السُّعال، أو الانثناء أو الانحناء.