احذر.. إهمال تنظيف الأسنان يسبب جلطة دماغية

حذّرت أبحاث علمية حديثة من إهمال تنظيف الأسنان وخاصة للبالغين، حيث أكدت الأبحاث أن البالغين المصابين بأمراض اللثة، والتي يمكن الوقاية منها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة، هم أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بالجلطة الدماغية.





وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الأصحاء المصابين بأمراض اللثة كانوا أكثر عرضة لضعف انسداد الشرايين في الدماغ.





وأوضح الباحثون أنه عندما تنسد الشرايين في الدماغ بمادة لزجة، فإنه يحد من تدفق الدم ويمكن أن يسبب السكتة الدماغية.





ويعتقد الباحثين أن التهاب اللثة يؤجج العملية عن طريق التأثير على مجرى الدم وإلحاق الضرر ببطء بكيفية عمل الأوعية الدموية.





وأوصى الباحثون بضرورة تنظيف الأسنان يوميًا لعدم الوصول لمرحلة تكون طبقة البلاك على الأسنان.