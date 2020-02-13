AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احذر.. إهمال تنظيف الأسنان يسبب جلطة دماغية

الخميس 13/فبراير/2020 - 03:53 م
تنظيف الاسنان
تنظيف الاسنان
Advertisements
رشا عوني
حذّرت أبحاث علمية حديثة من إهمال تنظيف الأسنان وخاصة للبالغين، حيث أكدت الأبحاث أن البالغين المصابين بأمراض اللثة، والتي يمكن الوقاية منها عن طريق تنظيف الأسنان بالفرشاة، هم أكثر عرضة 3 مرات للإصابة بالجلطة الدماغية. 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية، وجد الباحثون أن الأشخاص الأصحاء المصابين بأمراض اللثة كانوا أكثر عرضة لضعف انسداد الشرايين في الدماغ.  

وأوضح الباحثون أنه عندما تنسد الشرايين في الدماغ بمادة لزجة، فإنه يحد من تدفق الدم ويمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

ويعتقد الباحثين أن التهاب اللثة يؤجج العملية عن طريق التأثير على مجرى الدم وإلحاق الضرر ببطء بكيفية عمل الأوعية الدموية.

وأوصى الباحثون بضرورة تنظيف الأسنان يوميًا لعدم الوصول لمرحلة تكون طبقة البلاك على الأسنان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة طبية:عدم تنظيف أسنانك يصيبك بأمراض خطيرة

احذر .. القيلولة لمدة ساعة ونصف تسبب جلطة بالمخ

كارثة صحية.. عدم نظافة الأسنان يسبب الوفاة المبكرة

انتبه .. 6 نصائح مهمة للوقاية من السكتات القلبية والدماغية

للحوامل.. طبيب يحذر النساء من غسيل الأسنان بالفرشاة بعد القيء

أهم الدراسات في شهر يناير.. مسكن الباراسيتامول يسبب البرودة .. الشاي الأخضر يطيل العمر.. السمنة تسبب 6 أنواع سرطان.. الطعام الصحي يحسن المزاج.. قلة النوم تسبب الزهايمر

ترشيحاتنا

تاريخ كبير.. نادي شيفيلد الإنجليزي يتغنى بـ الزمالك قبل موقعة الترجي

بعد الهجوم عليه .. محمد رمضان يتراجع ويحذف تعليقه المسيء للطيار المفصول

تألقي بـ الأحمر.. استوحي إطلالتك من 20 نجمة في عيد الحب

سبب نزول سورتي الفلق والناس.. لا يعرفه كثيرون

الأرصاد تحذر: أسبوع شديد البرودة.. أمطار ورياح وشبورة كثيفة على البلاد بدءًا من السبت

شاهد .. أول فريق مصري يطيح بنادي الترجي في دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش شرط جعان.. 7 أسباب غير متوقعة لبكاء الطفل الرضيع

تألقي بـ الأحمر.. استوحي إطلالتك من 20 نجمة في عيد الحب

ماذا وجد ضباط مباحث الآثار أثناء استهداف عدة منازل في سوهاج.. صور