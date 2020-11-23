ماكنش يعرف .. حمد المزروعى يبرئ محمد رمضان من تهمة التقاط صور مع إسرائيليين

وقال حمد :"لقول كلمة الحق الفنان محمد رمضان لم يكن يعلم أن الفنان الذي التقط الصورة معه من الجنسية الإسرائيلية للتوضيح".

وأعلن الفنان عزوز عادل عضو نقابة المهن التمثيلية عن اتخاذ اتحاد النقابات الفنية قرارا في الأزمة الخاصة بالفنان محمد رمضان والتي ثارت فى الساعات الماضية بعد انتشار صور له مع إسرائيليين.





وقال عزوز إن الاتحاد العام للنقابات الفنية قرر في جلسته المنعقدة اليوم بتاريخ 23/11/2020 وقف عضو نقابة المهن التمثيلية محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020".





وأثار الفنان محمد رمضان جدلا كبيرا خلال الايام القليلة الماضية بعد ظهوره مع عدد من الإسرائيليين فى إحدى الحفلات الخاصة بدبى واتهامه بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.





قرار منتظر من نقابة المهن التمثليلة بشأن أزمة محمد رمضان





وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا صحفيًا بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان مع إسرائيليين، التي وقعت مؤخرًا.





وجاء فيه: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".





وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات .





وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".





واختتم البيان: "وقد دعونا إلى اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية الإثنين الموافق 23 /11/2020 في تمام الساعة الخامسة مساء لاتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الشأن.. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة".





وقام الممثل محمد رمضان بتغيير صور الغلاف الخاصة به عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بصورة علم دولة فلسطين الشقيقة.





وجاء تغيير العلم لتهدئة الرأي العام بعد الهجوم الشديد عليه بعد التصوير مع ممثل إسرائيلي ، ولم يسلم محمد رمضان من الانتقاد والهجوم عليه بعد تغيير صورة الغلاف لعلم فلسطين.





وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "إلا العدو الإسرائيلي الصهيوني يا محمد رمضان .. الحكاية مش فلسطين الحكاية حكاية وطن والإمارات طبعت مع العدو لله الامر من قبل ومن بعد ربنا يوحد كلمتنا وينصرنا" و"فلسطين لا تحتاج لعلم لنحبها وإنما تحتاج لرجال لتحريرها ونصرتها على الصهاينة فلسطين فى القلب" و"بتجيب ورا بسرعه إنت".





أول رد من محمد رمضان بعد ظهوره مع مطرب اسرائيلى .. فيديو

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها الذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو.





وقال محمد رمضان فى الفيديو : "انا لا اعرف انا بتصور مع مين وكلنا بشر واى حد بطلب يتصور معى لم ارفض".





واضاف رمضان : كلنا بشر ولا يمكن ان اسال اى شخصي يرغب فى التصوير معى عن جنسيته او لونه او شكله".





نشر المطرب الإسرائيلي عومير آدام، صورة أخرى له مع الفنان محمد رمضان، عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، وهي صورة أخرى غير المتداولة والتي أثارت ضجة قبل ساعات.





وظهر الإسرائيلي عومير آدام، في الصورة التي التقطها على طريقة السيلفي، مع محمد رمضان، والأخير يحتضنه، ليحاول إثبات أنه على معرفة قوية بـ «رمضان»، وينفي تصريح الأخير الذي يعكس ذلك تمامًا.





يأتي ذلك بعدما، نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يرد فيه على الصورة التى تم تداولها والذى يظهر فيها مع المطرب الاسرائيلى عومير ادام والاعلامى الاماراتى حمد المزروعى وقام رمضان بعد دقائق معدوده بحذف الفيديو.





ونشر الحساب الرسمى للحكومة الإسرائيلية صورة تجمع الفنان محمد رمضان مع المطرب الاسرائيلي عومير آدام.





وأعاد الإعلامي الإماراتي حمد المزروعي نشر الصورة التى جمعته مع رمضان وعومير وهو الامر الذي اثار حالة من الجدل الواسع.





حذف الإعلامى الإماراتى حمد المزروعى الصورة التى تجمع بالفنان محمد رمضان والمطرب الاسرائيلى عومير ادام من حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.





فيما نشر فنان اسرائيلى يدعى إيلاد تسلا أحد المشاهير في إسرائيل في مجال الأعمال وقدم حلقة في مسلسل Shabas صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.





وعلق ايلاد : "الملك".