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اقتصاد

ننشر أسعار الدولار في البنوك الثلاثاء 24-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:17 ص
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر الدولار في بداية تعامل اليوم الثلاثاء الموافق 24-11-2020، وذلك مقابل الجنيه المصري لدي الجهاز المصرفي المصري.

وكان الدولار قد سجل أمس ارتفاعا طفيفا بقيمة قرشا واحدا علي مستوي البنوك العاملة بمصر


ووفقا لما اعلنته لوحة اسعار العملات لدي البنك المركزي المصري، فقد وصل سعر الدولار إلي 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر لـ  الدولار في بنوك "الأهلي المتحد،مصر إيران للتنمية، HSBC"، نحو 15.67 جنيه للبيع و 15.57 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " بلوم مصر، الأهلي اليوناني، ABC،القاهرة، العربي الإفريقي الدولي" نحو 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيه .

وسجل سعر الدولار في معظم البنوك المصرية من بينها " الأهلي المصري، مصر،
الإسكندرية، الاستثمار العربي، قناة السويس، التجاري وفا، التعمير و
الإسكان، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، التنمية  الصناعية، الإمارات دبي
الوطني، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، سايب، العربي، الكويت
الوطني، المشرق"؛ نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي،
أبوظبي الاسلامي، عودة، البركة، أبوظبي التجاري" نحو 15.6 جنيه للشراء و
15.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلي 16.07 جنيه للشراء و  16.17 جنيه للبيع.

وسجل أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في البنك الزراعي المصري نحو 16.09 جنيه لشراء و 16.19 جنيه للبيع.

ومع
نهاية الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الدولار في البورصات العالمية مقارنة
بسلة العملات الأخري ببورصة لندن، وهو ما دعا وزير الخزانة الأمريكي ستيفن
منوتشين ؛ لإنهاء بعض الإقراض الطارئ الذي يقدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) .

وينتاب المضاربون القلق حيال إنهاء برامج يعتقدون أنها تقوم بدور حيوي في طمأنة الأسواق، ونزلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوياتها ،منذ التاسع من نوفمبر.

وقال مجلس الاحتياطي إنه "سيفضل أن  تظل الحزمة الكاملة من التسهيلات الطارئة التي جرى إنشاؤها خلال الجائحة، تقوم بدورها المهم كمصد"، في مواجهة نادرة مفتوحة مع الحكومة.
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