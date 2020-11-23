ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة عبد العزيز: القضية القبرصية تدخل نفقا مظلما بسبب تدخلات أردوغان .. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:06 م
أسامة عبد العزيز
أسامة عبد العزيز
Advertisements
إبراهيم القادري
قال أسامة عبد العزيز  المتخصص في الشأن التركي ، أن أردوغان يبحث عن مصالحة حتي لو تدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول والعمل علي زعزعة استقرارها مؤكدا ان أردوغان يؤيد انقسام قبرص الي دولتين وهي قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية .

وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، ان اكتشاف الغاز في قبرص دفع تركيا إلى تكثيف جهودها في المنطقة لوضع يدها علي جزء من مصادر الطاقة وكانت تركيا حريصة علي وصول مرشح بعينه الي الرئاسة القبرصية حتى يشاركها في الجزيرة لافتا الى ان اردوغان لن ينجح في هذا التوجه .

وأوضح عبد العزيز ، أن القضية القبرصية تدخل نفقا مظلما بسبب تدخلات أردوغان مؤكدا علي انعقاد قمة اوروبية في ديسمبر المقبل وهذا يؤكد علي انه لاول مرة يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات وعقوبات نافذة تجاه تركيا .

وتابع عبد العزيز ، أن أردوغان يدعم انفصال قبرص لتمديد نفوذه في منطقة شرق المتوسط واستمراره في عملية التنقيب غير المشروع .

واستكمل ، إن حملة مقاطعة المنتجات التركية  بالدول العربية  والتي انطلقت من السعودية تعد أكبر حملة شعبية للمقاطعة ،موجهة من الشعب السعودي للإدارة التركية ، ردا على سوء تعاملها مع قادة وشعوب الدول العربية .

ولفت عبد العزيز أن هذه الحملة الشعبية لها مردود كبير جدا  تسبب في مقاطعة التجار لأية منتج تركي يحمل "الباركود" الخاص بهم .

وأوضح المتخصص في الشأن التركي أن الحملة لقت صدى واسع  وكانت أكثر من جيدة  وأوجعت الإقتصاد التركي بدرجة كبيرة .

وأشار "عبد العزيز" إلى أن "أردوغان" لا يعترف بالخسارة التي لحقت ببلاده  خاصة وأنها بسبب سياساته مع الدول العربية مضيفا: الرئيس التركي لايزال يكابر ، ويظهر عكس الصورة الحقيقة".

وتابع أن أردوغان في انتظار عقوبة شديدة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن "بايدن" لن يتعامل بنفس النهج معه كما كان يفعل "ترامب" ، معقبا "القادم مختلف " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسامة عبد العزيز: أردوغان ينتهك القانون ولا يحترم السلطة القضائية.. فيديو

بسبب مدينة الأشباح.. تركيا تدخل في نزاع جديد مع قبرص واليونان

أسامة عبد العزيز: الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بسبب مقاطعة منتجاتها.. فيديو

بعد فوز بايدن .. أسامة عبد العزيز: عقوبة تنتظرها تركيا قريبا.. فيديو

خبير بالشئون التركية: سياسات أردوغان تدفع اقتصاد بلاده لحافة الهاوية.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بالتراجع عن تحركاتها في فاروشا القبرصية

ترشيحاتنا

سنحاسب المسئولين.. بيان عاجل من التحالف العربي بعد الهجوم الإرهابي على جدة

بشرى للمواطنين بشأن تصاريح البناء.. فيديو

السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات طرق ومحاور تنفذها الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

أحمد موسى يكشف حلا سحريا للحد من انتشار فيروس كورونا ..فيديو

شاهد.. خالد الجندي يحذر من فعل شائع بين الكثيرين يضعهم على طريق إبليس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها