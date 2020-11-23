أسامة عبد العزيز: القضية القبرصية تدخل نفقا مظلما بسبب تدخلات أردوغان .. فيديو

قال أسامة عبد العزيز المتخصص في الشأن التركي ، أن أردوغان يبحث عن مصالحة حتي لو تدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول والعمل علي زعزعة استقرارها مؤكدا ان أردوغان يؤيد انقسام قبرص الي دولتين وهي قبرص الشمالية وقبرص الجنوبية .





وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، ان اكتشاف الغاز في قبرص دفع تركيا إلى تكثيف جهودها في المنطقة لوضع يدها علي جزء من مصادر الطاقة وكانت تركيا حريصة علي وصول مرشح بعينه الي الرئاسة القبرصية حتى يشاركها في الجزيرة لافتا الى ان اردوغان لن ينجح في هذا التوجه .





، أن القضية القبرصية تدخل نفقا مظلما بسبب تدخلات أردوغان مؤكدا علي انعقاد قمة اوروبية في ديسمبر المقبل وهذا يؤكد علي انه لاول مرة يتخذ الاتحاد الاوروبي قرارات وعقوبات نافذة تجاه تركيا . وأوضح عبد العزيز أردوغاننافذة





وتابع عبد العزيز ، أن أردوغان يدعم انفصال قبرص لتمديد نفوذه في منطقة شرق المتوسط واستمراره في عملية التنقيب غير المشروع .





واستكمل ، إن حملة مقاطعة المنتجات التركية بالدول العربية والتي انطلقت من السعودية تعد أكبر حملة شعبية للمقاطعة ،موجهة من الشعب السعودي للإدارة التركية ، ردا على سوء تعاملها مع قادة وشعوب الدول العربية .





ولفت عبد العزيز أن هذه الحملة الشعبية لها مردود كبير جدا تسبب في مقاطعة التجار لأية منتج تركي يحمل "الباركود" الخاص بهم .





وأوضح المتخصص في الشأن التركي أن الحملة لقت صدى واسع وكانت أكثر من جيدة وأوجعت الإقتصاد التركي بدرجة كبيرة .





وأشار "عبد العزيز" إلى أن "أردوغان" لا يعترف بالخسارة التي لحقت ببلاده خاصة وأنها بسبب سياساته مع الدول العربية مضيفا: الرئيس التركي لايزال يكابر ، ويظهر عكس الصورة الحقيقة".





وتابع أن أردوغان في انتظار عقوبة شديدة جدا من الولايات المتحدة الأمريكية ، موضحا أن "بايدن" لن يتعامل بنفس النهج معه كما كان يفعل "ترامب" ، معقبا "القادم مختلف " .



