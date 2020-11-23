جوميز يقود الهلال لحسم ديربي الرياض بالفوز على النصر في الدوري السعودي.. فيديو

فاز فريق الهلال على النصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".









النصف الأول من المباراة شهد حذرًا من الطرفين، ولم يهدد أي منهما مرمى الآخر بفرص حقيقية للتهديف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.









وفي الشوط الثاني، تحصل نادي الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة 59، بعد عرقلة المدافع البرازيلي للنصر مايكون، لفييتو مهاجم الهلال، ليتولى الفرنسي بافتيمبي جوميز تسجيلها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.









وفي الدقيقة 66، أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله البديل، هدفًا للنصر، لكن حكم المباراة قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفار.









استمرت محاولات النصر لمعادلة النتيجة، لكن دون جدوى، بل ضاعف صالح الشهري معاناتهم بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 98 ليحقق فريق الهلال نقاط المباراة الثلاث.









وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.









وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السودي".









وجاء تشكيل النصر في غياب عبد الرزاق حمد الله و نور الدين أمرابط كالآتي:









في حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: كيم جين سو - مايكون بيريرا - عبدالإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: بيتروس أراوخو - علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: خالد الغنام - أيمن يحيى - بيتي مارتينيز.









وأعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي النصر، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي.









وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: حبيب الوطيان

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار- فييتو – جيوفينكو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.