ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جوميز يقود الهلال لحسم ديربي الرياض بالفوز على النصر في الدوري السعودي.. فيديو

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود

فاز فريق الهلال على النصر، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، في قمة الجولة الخامسة لبطولة الدوري السعودي " دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".



النصف الأول من المباراة شهد حذرًا من الطرفين، ولم يهدد أي منهما مرمى الآخر بفرص حقيقية للتهديف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، تحصل نادي الهلال على ضربة جزاء في الدقيقة 59، بعد عرقلة المدافع البرازيلي للنصر مايكون، لفييتو مهاجم الهلال، ليتولى الفرنسي بافتيمبي جوميز تسجيلها بنجاح، معلنًا عن الهدف الأول لفريقه.



وفي الدقيقة 66، أحرز المغربي عبد الرزاق حمد الله البديل، هدفًا للنصر، لكن حكم المباراة قام بإلغائه بعد العودة لتقنية الفار.



استمرت محاولات النصر لمعادلة النتيجة، لكن دون جدوى، بل ضاعف صالح الشهري معاناتهم بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 98 ليحقق فريق الهلال نقاط المباراة الثلاث.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال للنقطة 13 في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد النصر عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.



وأعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل فريقه لمواجهة الهلال، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السودي".



وجاء تشكيل النصر في غياب عبد الرزاق حمد الله و نور الدين أمرابط كالآتي:



في حراسة المرمى: براد جونز.

 خط الدفاع: كيم جين سو - مايكون بيريرا - عبدالإله العمري - سلطان الغنام.

 خط الوسط: بيتروس أراوخو - علي الحسن - عبدالمجيد الصليهم.

 خط الهجوم: خالد الغنام - أيمن يحيى - بيتي مارتينيز.



وأعلن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نادي النصر، في قمة الجولة الخامسة لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي.



وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

في حراسة المرمى: حبيب الوطيان 

خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سو – محمد البريك.

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار-  فييتو – جيوفينكو – أندريه كاريلو.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على تشكيل النصر لمواجهة سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا

الهلال ضد النصر .. موعد ديربي الرياض والقنوات الناقلة لـ قمة الدوري السعودي

الهلال يواجه النصر اليوم في قمة الدوري السعودي

أغلى ديربي في آسيا.. القيمة التسويقية للاعبي الهلال والنصر

العين يحقق أول فوز في الدوري السعودي.. والرائد ينتصر على أبها

جوميز يقود تشكيل الهلال لمواجهة النصر في الدوري السعودي

ترشيحاتنا

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

المسحة الثانية تحسم مصير حمدي الونش مع فيروس الكورونا

منع الإجازات.. وزيرة الصحة تشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ضد كورونا خلال انتخابات مجلس النواب

شوبير يكشف حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

سعر ومواصفات سيارة لادا جرانتا 2020 بعد التخفيض.. صور

إيجابية مسحة الونش واللاعب يغيب عن القمة الأفريقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة: علاجات سريعة لآلام الرقبة.. إطلالات جريئة لـ سمية الخشاب

تعرف على أهمية المغنسيوم للجسم

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات لـ مريام فارس تكشف عن أنوثتها وجرأتها