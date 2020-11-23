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فن

هل طلبت تحويل الزواج العرفي لـ رسمي؟ .. تفاصيل جديدة في انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:59 م
عمرو دياب ودينا الشربينى
عمرو دياب ودينا الشربينى
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قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تكشف عن سبب انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني، وتتعلق برغبتها في تحويل زواجهما العرفي إلى رسمي.


وأكد الرواد أن تحويل الزواج العرفي إلى رسمي، بناء على طلب دينا الشربيني، سيصب في مصلحة زوجته الثانية زينة عاشور، التي تعيش في بريطانيا، وستطالب بنصف ثروته بحكم أنهما متمتعان بالجنسية البريطانية.


وقال مصدر مقرب من عمرو دياب، إنه لا صحة لهذه الشائعات، وأن عمرو دياب متزوج رسميا من دينا الشربينى بعلم الأهل والأصدقاء المقربين، ولكن بعيدا عن الإعلام.


وأكد المصدر لـ صدى البلد أن عمرو دياب طلق زينة عاشور منذ ما يقارب العامين تقريبا، وأن زوجته الحالية دينا الشربيني هي الوحيدة في حياته.


ولم ينف المصدر وجود خلاف بين الزوجين عمرو دياب ودينا الشربيني، لكنه لم يكشف عن السبب الذي أدى لتركها منزل الزوجية، نافيا أيضا الأنباء التي تحدثت عن الغيرة من معجباته.


كان عمرو دياب، قد طرح منذ فترة أغنيته الجديدة “أهي أهي”، التي يتعاون فيها مع المغنية اليونانية إيريني بابادوبلو ، ومن كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وجرى تسجيلها بين مصر واليونان وإسبانيا، بمشاركة عازفين أجانب، حيث شارك في العزف كل من إنريكي بيرمودز "جيتار فلامنكو"، ثانوس ستافريديس "أوكرديون"، ديميتريس لاباس "أوكرديون".


يذكر أن أحدث أعمال دينا الشربينى مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى 2020 وشارك فى بطولته مصطفى فهمى. 


وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.


وتنتظر دينا الشربينى عرض فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تشارك فى بطولته مع الفنان كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى وتأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.
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