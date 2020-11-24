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النادرة والشائعة.. أبرز أعراض فيروس كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:30 م
أبرز أعراض فيروس
أبرز أعراض فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
انتشر فيروس كورونا في العالم أجمع ولكن بأعراض مختلفة بين الأشخاص وبين بعضهم، وذلك يتوقف على الحالة الصحية، فليس كل مريض يعاني من نفس الأعراض.


وحسب موقع "timesofindia"، مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ظهرت العديد من الأعراض في المقدمة، بينما تستمر القائمة في النمو، ولا تزال هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المصابين، فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID-19.


- حمى

- سعال جاف

- التهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء

- عدوى الجهاز الهضمى


في حين أن الحمى والسعال وضيق التنفس هي بعض العلامات الأكثر شيوعًا لـ فيروس كورونا COVID-19، يبدو أن العديد من الأشخاص يتغاضون عن الأعراض التي تكون أقل شيوعًا أو غير محتملة في المرضى المصابين بالفيروس.


وفقًا للتقارير التي نشرتها المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، يمكن أن يتسبب الفيروس التاجي الجديد في حدوث مشكلات حادة في الجهاز الهضمي لدى المرضى، وفي البيانات التي رصدت 204 مريضا في الصين ، 48.5% يعانون من مشاكل في المعدة، واشتكى المرضى المصابون بـ فيروس كورونا COVID-19 من آلام في البطن قبل ظهور أعراض أخرى سائدة للمرض، وشملت مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى الإسهال والغثيان والإمساك.


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ارتفعت حالات التهابات العين لدى العديد من مرضى COVID في الآونة الأخيرة، وتم التعرف على التهاب الملتحمة كما هو معروف، والذي يصف احمرار وتورم الأنسجة البيضاء في العين، على أنه عرض نادر ولكنه منتشر في مرضى فيروس كورونا. قد يسبب حكة شديدة واحمرار في العين، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.


بينما تم التعرف على التعب والشعور بالتعب من الأعراض الشائعة لدى مرضى COVID-19، أبلغ بعض الأفراد أيضًا عن شكاوى من التعب العقلي، المعروف أيضًا باسم ضباب الدماغ.
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