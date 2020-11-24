النادرة والشائعة.. أبرز أعراض فيروس كورونا

وحسب موقع "timesofindia"، مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ظهرت العديد من الأعراض في المقدمة، بينما تستمر القائمة في النمو، ولا تزال هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المصابين، فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID-19.









- حمى





- سعال جاف





- التهاب الحلق





- سيلان الأنف وانسدادها





- ألم في الصدر وضيق في التنفس





- إعياء





- عدوى الجهاز الهضمى



