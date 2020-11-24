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علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:32 ص
علامة تشير للإصابة
علامة تشير للإصابة وللتعافي من فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
يظل فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الشم أحد أكثر الأعراض المحيرة المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19، حيث إنه عرض خفيف ونادر أثر على نسبة صغيرة فقط من مرضى كورونا COVID-19 يتم الإبلاغ عنه الآن في الغالب في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للكثيرين يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم والتذوق شديدًا جدًا، وقد يستغرق أسابيع وشهورا قبل أن تعود الحواس إلى طبيعتها.


فقدان حاسة الشم، والذي يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتك على تذوق الطعام الطبيعي، يمكن أن يكون أيضًا منهكًا ومحبطًا للأشخاص الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا "الخفيفة"، ومع ذلك يعتقد العديد من الخبراء أن المعاناة من فقدان حاسة الشم أو التذوق، إلى جانب انخفاض الشهية قد تكون علامة جيدة على الإصابة بالعدوى، لأنها قد تحمي الأشخاص من التعرض للعلامات المميتة الأخرى لـ COVID-19، أي الهجمات التنفسية والالتهابية.


وحسب موقع "timesofindia"، يقول العديد من الأطباء الآن إن الأشخاص الذين يعانون من فقدان حاسة الشم والذوق، مع أعراض الجهاز الهضمي مثل التشنجات والإسهال، قد يعانون فقط من شكل خفيف من فيروس كورونا الجديد، والذي أثر الآن على أكثر من 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، ولا يقتصر الأمر على عدم وجود علاج طبي لفقدان حاسة الشم والتذوق فحسب، بل قد يعني أيضًا أنهم قد قاموا بحماية أنفسهم من النوبات التنفسية الحادة، والتي عادةً ما تبدأ من الأسبوع الثاني من الإصابة بعدوى COVID.


وفقًا للأطباء الهنود الذين عملوا على رسم خرائط لعلامات وأعراض فيروس كورونا COVID-19، فإن المرضى الذين يعانون من شكل معتدل أو حاد من المرض، والذين يحتاجون إلى رعاية حرجة في وحدة العناية المركزة نادرًا ما يبلغون عن تعرضهم لفقدان مفاجئ للرائحة كأعراض، مما قد يعني ضمنًا أنه "تشخيص" جيد إلى حد كبير وشكل خفيف من COVID-19.


وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من 40٪ من مرضى كورونا COVID يعانون من تغير أو تغير فقدان حاسة الشم والذوق، في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الحواس تمامًا، وبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن يكون حاسة الشم المتغيرة طاغية للغاية، ويمكن أن يغير الطريقة الطبيعية للروائح وطعم الأطعمة.


يمكن أن تتذوق التوابل والحلويات والأشياء الحامضة غير جذابة، إذا استمر ذلك لفترة من الوقت، فقد يؤدي أيضًا إلى نفور الشخص من تناول الطعام والحصول على درجة منخفضة من التغذية ، لأن تغيير مذاق الطعام يمكن أن يجعله يعاني من فقدان الشهية أيضًا.


في كثير من الحالات، يمكن أن يؤدي فقدان حاسة الشم أيضًا إلى ظهور علامات تلف دائم، وكلما طال أمده، يتحول إلى مظهر نفسي أكثر.


ومع ذلك مهما كان الأمر مزعجًا، يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم ونقص حاسة الشم علامة على التعافي الصحي.


يبدأ فيروس كورونا COVID-19، الناجم عن SARS-COV-2 في التعقيد بين الأيام 5-10 بعد ظهور العدوى، من المهم الانتباه إلى علامات المضاعفات والخطورة في هذه الأيام، أحدهم يعاني من ضيق في التنفس.


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تعد المضاعفات التنفسية الناتجة عن صعوبة التنفس وألم الصدر ونقص الأكسجين وثقل وضيق التنفس من العلامات النموذجية للفيروس الذي يتسبب في تلف الأعضاء الحيوية للجسم، بما في ذلك الرئتان.


في كثير من الحالات، يحتاج مرضى COVID-19 إلى مساعدة أجهزة دعم الأكسجين أيضًا. يمكن أن تكون الضائقة التنفسية ضارة أيضًا للمرضى الذين لديهم بالفعل تاريخ من مشاكل الرئة.


يمكن أن يكون أيضًا علامة على عاصفة خلوية مرتبطة بشكل سيئ بـ COVID-19 عندما ينقلب جهاز المناعة في الجسم على نفسه وغالبًا ما يؤدي إلى تلف الأعضاء وفشلها.


الآن، يبدأ معظم المرضى الذين تظهر عليهم علامات الشفاء الصحي، أو يعانون من شكل خفيف من العدوى في إظهار علامات الشفاء في الأسبوع الأول نفسه، يمكن أن يكون لديهم أيضًا علامات خفيفة إلى حد ما للعدوى، مثل التهاب الحلق أو السعال أو مجرد فقدان الرائحة نفسها.


ومن ثم، إذا كان الأخير هو العرض الوحيد الذي تعرضه، ولم تسجل درجة حرارة عالية أو أعراضًا نموذجية أخرى للعدوى، فقد يشير ذلك إلى تعافٍ صحي وأسهل نسبيًا من جانبك.


ومن الغريب أن هناك دراسة أخرى تشير إلى أن فقدان حاسة الشم والذوق قد يكون مؤشرًا على الشفاء الإيجابي لمرضى كوفيد -19.


عندما تتعافى الحواس الشمية وتتجدد من نوبة فيروسية، فإنها تسيء تفسير بعض الروابط وتجعلك تشعر بتغير حاسة الشم والذوق، مع إعادة نموها، يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تعود حاسة الشم الطبيعية لديك.


بالنسبة للمرضى، قد يستغرق الأمر من أسبوع إلى شهر أو أكثر حتى تتحسن العلامات وتعافى من المرض، يمكن أيضًا الاستفادة من الانخراط في علاجات مثل التدريب على الرائحة إذا كان المعنى المتغير يجعل من الصعب على الشخص تناول الطعام بشكل طبيعي.



كعلامة واحدة، قد يكون من الصعب تحديد فقدان حاسة الشم والتذوق كعلامة COVID الوحيدة، يمكن أن تظهر أيضًا إلى حد ما في بعض حالات الإنفلونزا واحتقان الجيوب الأنفية.


إذا كنت تشك في أن COVID-19 أو تعرضت للفيروس بأي طريقة ممكنة، فابحث عن العلامات التالية:



- ضعف حاسة الشم فجأة

- المعاناة من صعوبات في الجهاز الهضمي

- إسهال

- سيلان أنف


إذا استمرت أي من هذه المشكلات لأكثر من 3 أيام، ففكر في إجراء اختبار COVID في أقرب وقت ممكن.
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