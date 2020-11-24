ضبط 300 ألف مخالفة دوائية وتشميع صيدلية غير مرخصة بمشتول السوق

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المكثف علي المنشآت الدوائية، وإحكام الرقابة علي سوق الدواء، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، الثلاثاء، أنه شنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الصيدلة بالإدارة الصحية بمشتول السوق، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، حملة مشتركة لمداهمة إحدى الصيدليات بمركز ومدينة مشتول السوق، بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور بدون ترخيص، وتقوم بالإتجار في الأدوية البشرية بالمخالفة للقانون.

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وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز ٣٠٠ ألف (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة)، لأدوية ومستلزمات متنوعة داخل مكان غير مرخص، منها مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية، ومنها أدوية خاصة بهيئة التأمين الصحي محظور بيعها، وعينات طبية مجانية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير.





واتُخذت كافة الإجراءات القانونية، حيال المخالفات، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازم للمخالفات برقم ١١٧١ جنح أمن دولة طواريء لسنه ٢٠٢٠، بمركز شرطة مشتول السوق، كما تم تشميع الصيدلية بكامل محتوياتها.





وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية المعنية بالمديرية علي مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من رجال مباحث التموين بالمحافظة ومفتشي الصيدلة علي الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.





كما قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور علي مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من جاهزية المستشفى لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، والأمصال، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.





وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، ومبني الطوارئ، وتم التأكد من انتظام سير العمليات الجراحية، والآشعة المقطعية، بعد دعم الوزيرة لقسم العمليات بمبني الطوارئ، وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة له، كما شدد علي الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع انتشار العدوي.





وشدد علي ضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، وارتداء الفرق الطبية الواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية، كما أكّد أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذى أقرته وزارة الصحة المصرية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩"، وجاهزية المستشفى لاستقبال جميع الحالات المشتبهة والمصابة خلال الفترة القادمة.