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أخبار العالم

بعد 42 يوما من التجارب.. روسيا: لقاح سبوتنيك V المضاد لـ كورونا فعال بنسبة 95%

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:41 م
لقاح سبوتنيك V المضاد
لقاح سبوتنيك V المضاد لـ كورونا فعال بنسبة 95%
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا ثبتت فعاليته بنسبة 95%؛ وذلك بعد 42 يوما من إجراء التجارب.

ونشر الحساب الخاص باللقاح الروسي "سبوتنيك – V"، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيها إن النتائج المؤقتة للدراسات التي تجرى على اللقاح بعد مرور 42 يوما من إعطاء الجرعة الأولى منه.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أسفرت تلك النتائج عن فعالية اللقاح بنسبة 95%، بشرط أن يتلقى الشخص الجرعة الثانية من اللقاح. 

وأشارت النتائج إلى أن فعالية "سبوتنيك – V" كانت قد وصلت في اليوم 28 من تلقي الجرعة الأولى (اليوم السابع من تلقي الجرعة الثانية) إلى 91.4%، لكنها بلغت 95% في اليوم 42، بعد الجرعة الأولى (اليوم 21 بعد الجرعة الثانية)، بعدما يكون المتطوعون قد شكلوا بالفعل استجابة مناعية مستقرة.

وفي وقت سابق، كشف الحساب التابع للقاح "سبوتنيك" الروسي ضد فيروس كورونا، عن التكاليف المتوقعة له، عقب الأنباء التي خرجت عن الأسعار المتوقعة لشراء لقاحات فيروس كورونا الواعدة والمنتظر طرحها قريبًا.

وقال الحساب التابع للقاح "سبوتنيك-V" على موقع "تويتر"، إنه سيكون أقل بكثير من سعر لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وجاء في تعليق نشر على الحساب الرسمي لـ"سبوتنيك": "الأسعار المعلنة والبالغة 19,5 دولار لجرعة من لقاح "فايزر" وما بين 25 و37 دولارا لجرعة من لقاح "موديرنا"، تعني في الواقع أن التكاليف ستبلغ 39 دولارا و 50-74 دولارا تباعا للشخص الواحد، حيث يحتاج الشخص الواحد إلى جرعتين من لقاحات فايزر وموديرنا وسبوتنيك".

وأضاف التعليق: "سعر سبوتنيك-V سيكون أقل بكثير".

من جهته، قال متحدث باسم الصندوق الروسي للاستثمار المباشر اليوم إن سعر لقاح "سبوتنيك-V" سيعلن الأسبوع المقبل.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في بيان إنها قد تضيف لقاح فيروس كورونا الروسي Sputnik V إلى قائمة اللقاحات الموصى بها للاستخدام في حالات الطوارئ إذا استوفى العقار المعايير اللازمة.

وكانت منظمة الصحة العالمية على اتصال بمعهد أبحاث الجمالية لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، الذي أعرب عن رغبته في التقدم بطلب للحصول على قائمة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ، ونتطلع إلى تلقي البيانات الخاصة بلقاح سبوتنيك الخامس المرشح. إذا تبين أن المنتج المقدم للتقييم يلبي معايير الإدراج ، فإن منظمة الصحة العالمية ستنشر النتائج على نطاق واسع.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن عملية تقديم البيانات عن الأدوية للتأهيل المسبق أو إدراجها للاستخدام في حالات الطوارئ كانت عملية سرية. تعتمد الفترة الزمنية اللازمة لتقييم البيانات الواردة من الشركة المصنعة للقاح على جودة البيانات ومدى استيفائها لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وكانت روسيا قد سجلت في 11 أغسطس الماضي، أول لقاح في العالم لفيروس كورونا، والمعروف باسم "سبوتنيك V"، الذي طوره معهد أبحاث "جمالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.
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