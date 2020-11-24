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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. أعراض فيروس كورونا النادرة والشائعة .. فوائد فاكهة الكاكا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:00 م
نشرة الصحة والمرأة
نشرة الصحة والمرأة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد الاخباري، مجموعة من الأخبار المهمة في مجالي الصحة والمرأة، تعرف على أبرزها خلال السطور التالية.


انتشر فيروس كورونا في العالم أجمع ولكن بأعراض مختلفة بين الأشخاص وبين بعضهم، وذلك يتوقف على الحالة الصحية، فليس كل مريض يعاني من نفس الأعراض.


وحسب موقع "timesofindia"، مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ظهرت العديد من الأعراض في المقدمة، بينما تستمر القائمة في النمو، ولا تزال هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين المصابين، فيما يلي العلامات الأكثر شيوعًا لـ COVID-19.


كشفت دراسة جديدة أن المكملات الغذائية تساعد في الوقاية من السرطان، والمكمل الأشهر هو الكركمين.

الكركمين الهندي مكمل مفيد للغاية عندما يتعلق الأمر بمكافحة السرطان.

تكيس المبايض من أبرز الأمراض التي تصيب السيدات من سن البلوغ، وتعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة وزيادة الوزن وتساقط الشعر من الأعراض الشائعة التي يعاني منها المرء أثناء متلازمة تكيس المبايض والـ PCOD.


يظل فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الشم أحد أكثر الأعراض المحيرة المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19، حيث إنه عرض خفيف ونادر أثر على نسبة صغيرة فقط من مرضى كورونا COVID-19 يتم الإبلاغ عنه الآن في الغالب في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للكثيرين يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم والتذوق شديدًا جدًا، وقد يستغرق أسابيع وشهورا قبل أن تعود الحواس إلى طبيعتها.


تنتشر حاليا فاكهة الكاكا فى الأسواق لكن البعض لا يفضل تناولها على الرغم من أنها تحمل فوائد لمريض السكر.

وفقا لما نشره موقع هيلثي فأن فاكهة الكاكا، ضرورية لحركات الأمعاء الجيدة وتنظيم السكر والضغط، فأولئك الذين يعانون من مرض السكري معرضون للرغبة الشديدة في الجوع.
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