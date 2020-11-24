نشرة الصحة والمرأة .. أعراض فيروس كورونا النادرة والشائعة .. فوائد فاكهة الكاكا

يظل فقدان حاسة الشم أو فقدان حاسة الشم أحد أكثر الأعراض المحيرة المرتبطة بـ فيروس كورونا COVID-19، حيث إنه عرض خفيف ونادر أثر على نسبة صغيرة فقط من مرضى كورونا COVID-19 يتم الإبلاغ عنه الآن في الغالب في جميع أنحاء العالم، وبالنسبة للكثيرين يمكن أن يكون فقدان حاسة الشم والتذوق شديدًا جدًا، وقد يستغرق أسابيع وشهورا قبل أن تعود الحواس إلى طبيعتها.









تنتشر حاليا فاكهة الكاكا فى الأسواق لكن البعض لا يفضل تناولها على الرغم من أنها تحمل فوائد لمريض السكر.



