أمراض السيدات.. أسباب وأعراض تكيس المبايض

تعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة وزيادة الوزن وتساقط الشعر من الأعراض الشائعة التي يعاني منها المرء أثناء متلازمة تكيس المبايض والـ PCOD. تكيس المبايض من أبرز الأمراض التي تصيب السيدات من سن البلوغ، و









ووفقا لموقع "timesofindia"، أن الدورة الشهرية قد تكون غير منتظمة لأسباب مختلفة قد لا يكون بالضرورة مرتبطًا بـ PCOS، وقد تحدث فترات غير منتظمة بسبب اتباع نظام غذائي بدعة أو الرضاعة الطبيعية أو التغيرات الهرمونية.









وحتى النساء اللواتي يعانين من مشاكل أورام الرحم الليفية أو التهاب الحوض قد يعانين أيضًا من بعض الاضطرابات في فترة الحيض، لذا فإن وضع افتراض على أساس الدورة الشهرية غير صحيح، من المهم أن يتم التشخيص لمعرفة السبب الدقيق وراء مثل هذه المخالفات في الفترات.









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أسباب تكيس المبايض

1- السمنة. 2- مقاومة الأنسولين العالية. 3- العوامل الوراثية. 4- مرض السكر غير المسيطر عليه.







أعراض تكيس المبايض

1- عدم انتظام الدورة الشهرية.

2- حب الشباب.

3- زيادة الوزن.

4- نمو الشعر غير المرغوب فيه على أجزاء من الجسم لم ينمو فيها الشعر من قبل.

5- فقدان الشعر الزائد من فروة الرأس.

6- ظهور لون أسود على الجسم العنق.

7- صعوبة الحمل أو الإنجاب.