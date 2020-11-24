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أخبار البلد

باستثمارات 240 مليون دولار.. توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير  وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع عقد تأسيس الشركة الوطنية المصرية  لصناعات السكك الحديدية ( نيرك)  بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس و صندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص، متمثلا في المساهمين ( شركة بورسعيد للتنمية ،شركة سامكريت للاستثمار  ،شركة حسن علام القابضة ،شركة أوراسكوم للإنشاءات  ،وشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.

و قد وقع العقد كل من  المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية  لقناة السويس ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية " نيرك " و السيد أيمن سليمان المدير ا لتنفيذي لصندوق مصر السيادي ،و الدكتور أحمد فكري عبد الوهاب العضو المنتدب لشركة نيرك و شرق بورسعيد للتنمية وشركاء القطاع الخاص يمثلهم المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للإستثمار، وا لمهندس عمرو عصام حسن علام  العضو المنتدب لشركة حسن علام القابضة، والمهندس أسامة بشاي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاءات ،والسيد مصطفى علي مصطفى موسى العضو المنتدب لشركة كونيكت للتكنولوجيا والمعلومات.


وصرح  وزير النقل ان هذا التوقيع  يأتي تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي  بضرورة  توطين صناعة مستلزمات السكك الحديدية لخدمة الأسواق  المحلية والاقليمية، مؤكدا على أن هذا التوقيع  يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر خاصة أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير  إقليميا ودوليًا حيث تستهدف الدولة إنشاء قاعدة صناعية مجهزة تكنولوچيًا ولوچيستيًافي هذا القطاع لإستقبال الشركات العالمية من أصحاب التكنولوجيا في مجال صناعة مركبات السكك الحديدية ومستلزماتها وإنتاجها محليا بنسبة تصل إلى 40 % بموجب عقود تصنيع لتلبية الإحتياج المحلي و والاقليمي والافريقي في ظل الإحتياج القادم والتغيرات الجديدة في هذا المجال ،مما يساهم في توطين هذه الصناعات و زيادة الدخل القو مي وكذا إتاحة فرص تصنيعية جديدة للمصانع العاملة في هذا المجال. 

وأضاف وزير النقل،  أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يعود إيجابيًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث أصبح توطين تلك الصناعة ضرورة مُلحة لاستدامة الخدمة المقدمة في هذا القطاع وخاصة مع التزايد السكاني والتوسع العمراني كما أن له قيمة مضافة تتمثل في المكون التكنولوجي العالي الذي يعود إيجابيًا على النمو في مصر . 

جدير بالذكر أن هذا المشروع  تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية نحو 240 مليون دولار  علاوة  على موقعه الاستراتيجي داخل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد بالمنطقة الإقتصادية وسيتم تنفيذه  على مرحلتين الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية و سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنويا ومن المتوقع مساهمة المشروع " نيرك " في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري وخاصة أبناء مدن القناة.

و أن مجلس الوزراء قد وافق في أكتوبر الماضي على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة القتصادية لقناة السويس، بغرض القيام بتصنيع وإصلاح  عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، بهدف توطين هذه الصناعة من خلال المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة القتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع  مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من ملائمة  سعر المنتج النهائي.
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