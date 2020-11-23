وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني «جبت الفلوس دي منين؟»

وتابع: أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري يتابعنا..من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل..وحد يجي يسألني جبت الفلوس دي منين والله ما هزعل".

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، بسبب وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: "بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات".





وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" لمذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فيما يخص دائري المنيب فهو يقع بين النيل وجزيرة يوجد بها سكان، مازلنا ندفع تعوضيات أهاليها حتى الآن، معقبا: سيكون هناك طريق خدمة تحت طريق الدائري.





وأكمل: الطريق التي لا يوجد بها عوائق يستم الانتهاء منها بحلول شهر 12، وفي حالة حدوث تأخير سيكون لشهر على الأكثر، معقبا: بداية من طريق الأتوستراد حتى سعد الشاذلي تم الانتهاء منهم.