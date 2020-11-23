وزير النقل: من حق أي مواطن يسألني «جبت الفلوس دي منين؟»

توجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل خلال افتتاح معرض تكنولوجيا النقل، بالشكر إلى القوات المسلحة لمساهمتهم في تطوير الطريق الدائري، معقبا: سيتم الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري هو ديسمبر 2021.
والله ما هزعل.. كامل الوزير: من حق أي مواطن يسألني جبت الفلوس دي منين.
وقال إن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، ولكن هناك أسباب لهذا التأخير، مثل وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات.
وتابع: أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري يتابعنا..من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل..وحد يجي يسألني جبت الفلوس دي منين والله ما هزعل".
كامل الوزير: الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري في ديسمبر 2021
تأثير مكنة الحفر.. وزير النقل: ملتزمون بتعويض ساكني عمارات الزمالك
لأول مرة.. كامل الوزير: شركات مصرية تشارك في إنشاء مترو الأنفاق
والله ما هزعل.. كامل الوزير: من حق أي مواطن يسألني جبت الفلوس دي منين.
وقال إن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، ولكن هناك أسباب لهذا التأخير، مثل وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات.
وتابع: أنا يهمني أن المواطنين يبقوا مقتنعين أننا نبذل أقصى جهدنا، وأن من حق كل مواطن مصري يتابعنا..من حقهم يجي ويقولي وريني الخطة الزمنية والله ما هزعل..وحد يجي يسألني جبت الفلوس دي منين والله ما هزعل".
كامل الوزير: الانتهاء من آخر جزء للطريق الدائري في ديسمبر 2021
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك تأخير في توسيع وتطوير الدائري، بسبب وجود مواسير مياه في نصف الطريق وغيره، معقبا: "بيتم توسيع طريق الدائري ليصبح 3 و 4 حارات".
وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" لمذاع على قناة "إم بي سي مصر"، فيما يخص دائري المنيب فهو يقع بين النيل وجزيرة يوجد بها سكان، مازلنا ندفع تعوضيات أهاليها حتى الآن، معقبا: سيكون هناك طريق خدمة تحت طريق الدائري.
وأكمل: الطريق التي لا يوجد بها عوائق يستم الانتهاء منها بحلول شهر 12، وفي حالة حدوث تأخير سيكون لشهر على الأكثر، معقبا: بداية من طريق الأتوستراد حتى سعد الشاذلي تم الانتهاء منهم.
تأثير مكنة الحفر.. وزير النقل: ملتزمون بتعويض ساكني عمارات الزمالك
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن فيما يخص عمارات الزمالك، أوضح انه سيتم التعامل معهم بحرفيه أكثر من عمارة الشربتلي، معقبا: الأم لدينا هو أمن وسلامة المواطن المصري، مشيرا إلى انه جلس وتحدث مع ساكني عمارات الزمالك من أجل دعمهم.
وأشار "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن الرئيس السيسي أكد على تنفيذ قرار اللجنة الفنية فيما يخص عمارات الزمالك، معقبا: اللجنة وجدت أن هناك 3 عمارات يوجد بهم ميل من قبل مرور مكنة الحفر الخاصة بمترو الأنفاق منذ زلزال 92.
وزير النقل: كان عندنا ناس بتشرب مخدرات في السكة الحديد
وزير النقل: كان عندنا ناس بتشرب مخدرات في السكة الحديد
وجه كامل الوزير، وزير النقل، الحديث إلى الشعب المصري قائلا،:"استحملونا شوية والله العظيم هتلاقوا سكك حديد أمنى ومتطورة ونضيفة ومفيش حوادث إن شاء الله هتحصل.. الشغل صعب جدا وإحنا جايبين أكبر شركات في العالم..مش جايبين شركات من تحت بير السلم".
وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر، محطات القطار القديمة كانت تعتمد اعتمادا كليا على مهارة العامل البشري، فيما يخص شكاوى سائقي القطارات أكد على أنه تحدث مع السائقين مرتين من أجل توصيل فكرة الوزارة وجه كامل الوزير، وزير النقل، الحديث إلى الشعب المصري قائلا،:"استحملونا شوية والله العظيم هتلاقوا سكك حديد أمنه ومتطورة ونضيفة ومفيش حوادث إن شاء الله هتحصل.. الشغل صعب جدا وإحنا جايبين أكبر شركات في العالم..مش جايبين شركات من تحت بير السلم".
وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفة ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر، محطات القطار القديمة كانت تعتمد إعتماد كلي على مهارة العامل البشري، فيما يخص شكاوى سائقي القطارات أكد على أنه تحدث مع السائقين مرتين من أجل توصيل فكرة الوزارة.
وزير النقل: اتفاق فرنسي لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق
توجه سياسي.. كامل الوزير: وسائل النقل في العاصمة الإدارية متطورة وصديقة للبيئة
وزير النقل: اتفاق فرنسي لإعادة تأهيل الخط الأول لمترو الأنفاق
توجه سياسي.. كامل الوزير: وسائل النقل في العاصمة الإدارية متطورة وصديقة للبيئة
قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل القديم، وإدخال كل ما هو جديد من التكنولوجيا في مجال النقل، معقبا "السيارة الخاصة بذوي الهمم جاءت فكرتها من أحد الآباء لمساعدة ابنته في التنقل بدون أي مضايقات، وعليه قام بالتقدم بفكرته وتم تشجيعه".
وأضاف "الوزير"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، وزارة النقل تملك مركزا للنقل البري الداخلي والدولي، وهو مسئول عن كل ما هو جديد في خطوط النقل، وعليه تم عرض الفكرة على الجهاز، وتمت الموافقة عليه، وتم عرض الفكرة على الرئيس السيسي ووافق، وبالفعل قمنا بالتنفيذ.
لأول مرة.. كامل الوزير: شركات مصرية تشارك في إنشاء مترو الأنفاق
لأول مرة.. كامل الوزير: شركات مصرية تشارك في إنشاء مترو الأنفاقالأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:29 م
وقال كامل الوزير، وزير النقل، إن الدولة المصرية كانت متواجدة في معرض تكنولوجيا النقل اليوم وبقوة، معقبا: المعرض يسمى لتكنولوجيا النقل 2020 ولهذا كان هناك دور كببر لوزارة النقل في المعرض،
وتابع: أتوجه أنا وكل العاملين في وزارة النقل بالشكر لرئيس الجمهورية لرعايته لهذا المعرض.
وأضاف "الوزير" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج"الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن حضور الرئيس المعرض في هذا التوقيت في وقت اجتياح كورونا للكثير من دول العالم أعطانا إصرارا وتشجيعا لإنجاح هذا المعرض، معقبا: تواجد الرئيس في المعرض يعطي رسالتين للشعب وللعالم أجمع.