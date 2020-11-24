حوادث الشرقية: تشريح جثة شاب انتحر شنقا.. وتجديد حبس طفل تعدى جنسيا على زميله

أمرت نيابة ديرب نجم بتشريح جثة شاب تخلص من حياته شنقا عن طريق شنق نفسه بحزام بنطلون، بعد ربطه بحلقة حديد بسقف صالة شقته، بقرية قرموط صهبره التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.





تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة ديرب نجم، بالعثور على "محمد م" 19 سنة مقيم قرية قرموط صهبرة دائرة مركز ديرب نجم جثة هامدة بغرفة نومه.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم، إلى مكان الحادث وتبين العثور على الشاب مشنوقا بصالة المنزل المقيم بيه، وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يمر بحالة نفسية فى الفترة الأخيرة، واستخدم حزام البنطلون الخاص به وربطه بحلقة حديدة بسقف الصالة وانتحر.





وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى ديرب نجم وجار تحرير محضر بالواقعة.





وعلى جانب آخر، فقد قررت النيابة العامة بكفر صقر بمحافظة الشرقية، تجديد حبس طفل عمره 14 سنة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى جنسيا على آخر عمره 7 سنوات بعد استدراجه داخل الزراعات، وإيداعه دار رعاية لمدة أسبوع، مع إخطار لجنة حماية الطفل وتكليفهم بإعداد تقرير نفسي واجتماعي بحالة المتهم، وعرض المجنى عليه على الطب الشرعى.





كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر من ربة منزل تتهم فيه "أ ن" 14 سنة مقيم قرية تابعة لكفر صقر، بالتعدى على نجلها "م" 7 سنوات.





واتهمت الأم في بلاغها أن الطفل المشكو فى حقه قام باستدراج نجلها أثناء لهوه فى الشارع، واصطحبه إلى أرض زراعية وخلع ملابسه وتعدى عليه جنسا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14812 جنح مركز شرطة كفر صقر لسنة 2020.





تم ضبط الطفل المشكو فى حقه، وقررت النيابة العامة عرض المجنى عليه على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات