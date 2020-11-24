ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قضاء الحاجة واقفا.. الإفتاء تجيب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:14 م
حكم قضاء الحاجة واقفا
حكم قضاء الحاجة واقفا
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قضاء الحاجة للرجل واقفا جائز شرعا، ما دام الرجل يتحفظ من إصابته برشاش البول.

الشك في الوضوء
أكد الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق، إن اليقين لا يزول بالشك، مشيرًا إلى أول مثال تناوله العلماء في كتب الفقه بخصوص هذا الأمر وهو عن الوضوء.

ونوه الدكتور على جمعة، بأنه إذا كان الإنسان لديه اليقين- أي متأكد بنسبة 100%- أنه توضأ بالفعل ولكن لديه شك بنسبة 50% أنه نقض الوضوء بعد ذلك ولكنه غير متيقن، فهو في هذه الحالة يعتبر متوضأ.

حكم الشك في الوضوء
وألمح مفتي الجمهورية السابق، إلى أنه إذا كان الإنسان على يقين أنه نقض وضوءه، ولكن لديه شك بنسبة 50% أنه توضأ مرة أخرى بعد ذلك، فهو يعتبر غير متوضئ في هذه الحالة لأن الشك لا يزيل اليقين.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن اليقين يكون بنسبة 100%، ثم يليه الظن ويكون بنسبة 90%، ثم يأتي الشك بنسبة 50 %، ثم الوهم بنسبة 30%.

 الوضوء بدون ستر العورة
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوضوء لا يشترط فيه ستر العورة لأنه ليس صلاة فهو وضوء وطهارة من أجل الصلاة.

وأضاف "عثمان"، خلال فتوى مسجلة له، فى إجابته عن سؤال أحد المتابعين يقول فيه (هل يجوز الوضوء بدون ستر العورة؟)، قائلًا: أنه لا بأس أن يتوضأ الإنسان بعد استحمامه أو اغتساله من الجنابة وهو عارٍ غير مرتدٍ ملابسه وكذلك المرأة، مشيرًا إلى أن كشف العورة فى أثناء الوضوء ليس من نواقض الوضوء.

وتابع: يجوز الصلاة بذلك الوضوء بعد خروجه من الحمام.

واستشهد بأن النبى صلى الله عليه وسلم، كان يغتسل هو والسيدة عائشة رضى الله عنها من إناء واحد.

فرائض الوضوء
فرائض الوضوء يجب أن نفعلها بشكل أساسي ومن دونها يكون الوضوء باطلًا وهي:
النية محلها «في القلب».
غسل الوجه.
غسل اليدين للمرفقين.
مسح الرأس.
غسل القدمين للكعبين.
ترتيب أركان الوضوء.
تعاقب أركان الوضوء «أي نقوم بغسل كل جزء يلو الآخر ولا ننتظر حتى يجف ما قبله»
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إذا انتقض وضوء الإمام ماذا يفعل .. البحوث الإسلامية يوضح

هل الاستنجاء للرجل والمرأة شرط عند كل صلاة؟ الإفتاء تجيب

حكم تجديد الوضوء عند قراءة القرآن الكريم

ما حكم الشك في الوضوء أثناء الصلاة؟ المفتي السابق يوضح

هل مسح الأذنين واجب في الوضوء وما كيفية مسحهما؟.. تعرف على آراء الفقهاء

ما صحة الوضوء بالملابس الداخلية؟.. الإفتاء توضح

ترشيحاتنا

اتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي من هذه البوابات

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

مصادر لـ صدى البلد: مسحة لاعبي الأهلي في معسكر النهائي الأفريقي سلبية

"أعطيناكم الفرصة وفشلتم".. اليونان تفتح النار على تركيا

فيديوجراف.. تفاصيل لقاء ياسمين صبري بسيدة المطر في منزلها

سعر ومواصفات سيارات اودي الرسمية اليوم في مصر .. صور

Advertisements

إصابة جديدة بـ كورونا في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. شرط الكاف لتأجيل نهائى إفريقيا بين الأهلى والزمالك

قد يلحقان بمباراة الزمالك.. شوبير يعلن مفاجأة بشأن وليد سليمان وكهربا

مش عايز حاجة بعديه.. أول رد فعل من عمرو دياب بعد أخبار انفصاله عن دينا الشربيني

5 حالات كورونا.. الكاف يجرى مسحة أخيرة لـ الأهلى والزمالك قبل نهائى إفريقيا

أمطار غزيرة ورياح في 20 منطقة بالجمهورية غدا.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة غدًا بمدارس البحيرة

خاص.. عبد الرحمن مجدي يفاضل بين الاهلي وبيراميدز بعد إنهاء علاقته بالإسماعيلي

تحرك جديد من الأولمبية لمنع مرتضى منصور من حضور نهائى إفريقيا .. مستند

مصادر لـ صدى البلد: مسحة لاعبي الأهلي في معسكر النهائي الأفريقي سلبية

فى أول لقاء لها.. درة توجه رسالة إلى زوجها هاني سعد ..شاهد

اتفاق مع إسرائيل لدخول الإماراتيين والبحرينيين للمسجد الأقصي من هذه البوابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. قصة إطلاق اسم الزعيم جمال عبد الناصر على أشهر شوارع موريتانيا

تحديثات كبيرة .. كيا تستعد لطرح كادينزا kia cadenza 2022 .. صور

تويوتا تطرح كامري هايبرد 2021 toyota camry .. صور