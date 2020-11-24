نهائي القرن.. 4 نجوم حاليين فازوا مع الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

وتضم صفوف الغريمين بعض اللاعبين، الذين توجوا من قبل بهذا اللقب.
ففي كتيبة الأهلي، فاز وليد سليمان بلقب نسخة 2012 مع المارد الأحمر، عقب الفوز على الترجي التونسي (3/2)، في مجموع مباراتي النهائي.
فقد تعادل الفريقان في الذهاب، على ملعب برج العرب بالإسكندرية (1/1)، ثم فاز الأهلي (2/1) على ملعب رادس، عندما سجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وفاز رامي ربيعة بهذا اللقب، لكنه لم يشارك في النهائي.
وعاد "الحاوي" وليد سليمان، ليتوج بلقب إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، في 2013، بالانتصار على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (3/1)، في مجموع المباراتين.
وتعادل الفريقان (1/1) في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يفوز الأهلي في مصر (2/0) إيابا.
ولم يشارك رامي ربيعة، الذي تواجد على دكة البدلاء، في هاتين المباراتين أيضا.
شيكابالا وبن شرقي
وعلى الصفة الأخرى، توج محمود عبد الرازق شيكابالا باللقب مع الزمالك، عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1/0) في مجموع المباراتين.
فقد تعادل الفريقان في مباراة الذهاب دون أهداف بالمغرب، بينما فاز الزمالك إيابا بهدف دون رد.
حصد أشرف بن شرقي لقب دوري الأبطال، برفقة زميله الحالي محمد أوناجم، مع فريقهما السابق الوداد البيضاوي، عام 2017، بالانتصار على الأهلي في النهائي (2/1)، بعد التعادل ذهابا في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في المغرب (1-0).
وسجل بن شرقي هدف التعادل مع الأهلي، في الدقيقة 16 من المباراة الأولى.