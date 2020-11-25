الإيبوبروفين.. يقضي على الآلام المختلفة بسرعة.. وهؤلاء ممنوعون منه.. نصائح ذهبية للتغلب على الآثار الجانبية

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يعد الإيبوبروفين من أشهر مسكنات الألم ويستخدم لتسكين مجموعة كبيرة من الأوجاع والآلام مثل آلام الظهر، والبرد ، و الانفلونزا، والدورة الشهرية ،والأسنان ، كما يعالج الالتهابات مثل الاجهاد والالتواء وآلام التهاب المفاصل.

ويتوفر الإيبوبروفين في شكل أقراص وكبسولات وشراب ويأتي على شكل رذاذ وجل يدهن على الجلد، ويجب على جميع الأفراد معرفة الآثار الجانبية له قبل استخدامه أو تناوله لأخذ الاحتياطات اللازمة والتصرف بشكل سريع حال حدوثها.





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ونستعرض في هذا التقرير أهم الآثار الجانبية ل لإيبوبروفين ومن هم الأشخاص الممنوعون من استعماله وذلك وفقا لما ذكره موقع " nhs " .





بعض أنواع أقراص وكبسولات وشراب الإيبوبروفين تحتوي على الأسبارتام والملونات والجيلاتين والجلوكوز واللاكتوز والصوديوم والسوربيتول وفول الصويا والسكروز ، مما يجعلها غير مناسبة لبعض الأشخاص ويكونوا أكثر عرضة للإصابة بالآثار الجانبية.





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لا تتناول الإيبوبروفين عن طريق الفم أو تضعه على الجلد في هذه الحالات :

• وجود رد فعل تحسسي تجاه الإيبوبروفين أو أي أدوية أخرى في الماضي

• إذا سبق المعاناة من أعراض حساسية مثل الصفير أو سيلان الأنف أو تفاعلات الجلد بعد تناول الأسبرين أو الأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات) مثل النابروكسين وماشابهه .

• إذا كانت المرأة تحاول الحمل أو أنها حامل بالفعل

• ارتفاع في ضغط الدم وعدم القدرة في السيطرة عليه

للتأكد من أن الإيبوبروفين (عن طريق الفم أو على الجلد) آمن بالنسبة لك ، أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان لديك :

• نزيف في المعدة أو قرحة في المعدة أو ثقب في المعدة

• مشكلة صحية تجعل لديك فرصة متزايدة للنزيف

• جدري الماء أو القوباء المنطقية - يمكن أن يؤدي تناول الإيبوبروفين إلى زيادة فرصة حدوث عدوى معينة وردود فعل جلدية.

• مشاكل الكبد ، مثل تليف الكبد أو فشل الكبد

• أمراض القلب أو قصور القلب الحاد

• فشل كلوي

• داء كرون أو التهاب القولون التقرحي









في حالة كبار السن الذين تزيد اعمارهم على 65 عامًا يوجد احتمال اصابتهم بقرحة المعدة حال تناول الإيبوبروفين وحينها سيصف لك طبيبك دواءً لحماية المعدة إذا كانت هناك ضرورة لتتناول الإيبوبروفين.

الآثار الجانبية الشائعة

و تحدث الآثار الجانبية الشائعة للإيبوبروفين عند تناوله طريق الفم سواء في صورة أقراص أو شراب بنسبة تبلغ 1 من كل 100 شخص تقريبا، وابرز هذه الآثار، مايلى:

• ريح

• المرض (القي)

• الصداع

• عسر الهضم

• الشعور بالدوار

• الشعور بالغثيان .

إذا لم تختفِ هذه الاعراض أو كانت شديدة القوة فيجب أن تذهب للطبيب أو الصيدلي.

الآثار الجانبية الخطيرة

هذا بالاضافة إلى أن هناك مجموعة أخرى من الأعراض الجانبية الخطيرة التى تتطلب الاتصال بالطبيب على الفور، وهي:

• لون البراز أسود أو وجود دم في القيء : يمكن أن تكون هذه علامات على نزيف في المعدة

• تورم الكاحلين أو وجود دم في بول أو عدم التبول على الإطلاق : يمكن أن تكون هذه علامات على وجود مشكلة في الكلى

• وجود ألم شديد في الصدر أو المعدة : يمكن أن تكون هذه علامات على وجود ثقب في معدتك أو أمعائك

• صعوبة في التنفس ، أو تفاقم أعراض الربو

• المعاناة من رد فعل تحسسي خطير: يحدث في حالات نادرة ، ويسبب طفح جلدي قد يشمل حكة ، احمرار ، تورم ، بثور أو تقشر الجلد، ضيق في الصدر أو الحلق، صعوبة في التنفس أو التحدث، يبدأ تورم الفم والوجه والشفتين واللسان أو الحلق وقد يكون لديك رد فعل تحسسي خطير وقد تحتاج إلى علاج فوري في المستشفى.









الآثار الجانبية للجيل والموس والرذاذ

تنخفض احتمالية تعرضك لآثار جانبية عند تطبيق الإيبوبروفين على بشرتك مقارنة بتناول الأقراص والكبسولات والشراب لأن كمية أقل تصل إلى جسمك. ومع ذلك ، قد تستمر في الحصول على نفس الآثار الجانبية ، خاصةً إذا كنت تستخدم كثيرًا على مساحة كبيرة من الجلد.

في بعض الأحيان يتسبب وضع الإيبوبروفين على البشرة أيضًا في جعلها أكثر حساسية لأشعة الشمس.

هذه ليست كل الآثار الجانبية لجل الإيبوبروفين ، أوالموس والرذاذ للمعرفة جميع الآثار انظر النشرة الموجودة داخل عبوة الأدوية.









كيفية التعامل مع الآثار الجانبية لأدوية الإيبوبروفين :

• الصداع : تأكد من الحصول على الراحة الكافية وشرب الكثير من السوائل ولا تشرب الكحول. تحدث إلى طبيبك إذا استمر الصداع لأكثر من أسبوع أو كان شديد.

• الدوخة والدوار : إذا كان الإيبوبروفين يجعلك تشعر بالدوار ، فتوقف عما تفعله واجلس أو استلق حتى تشعر بتحسن، وتجنب تناول القهوة والسجائر والكحول ، وتحدث إلى الصيدلي أو الطبيب وإذا لم تتحسن الدوخة خلال يومين.

• المعاناة من الغثيان : التزم بوجبات بسيطة ولا تأكل طعامًا غنيًا أو حارًا.

• المرض (القيء) : تناول كميات صغيرة جدا من الماء بشكل متكرر ، واطلب استشارة الصيدلي إذا كانت هناك علامات الجفاف ، مثل التبول أقل من المعتاد أو يصبح البول داكن ذو رائحة قوية، حينها لا تتناول أي أدوية أخرى دون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

• عسر الهضم : إذا عانيت من عسر هضم متكرر توقف عن تناول الإيبوبروفين واستشر طبيبك سريعا لتقييم الحالة وتحديد البديل المماثل، إذا كنت بحاجة إلى شيء لتخفيف الانزعاج ، فحاول تناول مضاد للحموضة ، ولا تؤجل الذهاب إلى الطبيب.

• الرياح : ابتعد عن تناول الأطعمة التي تسبب الرياح (مثل العدس والفاصوليا والبصل) تناول وجبات أصغر ، وتناول الطعام والشراب ببطء ، ومارس الرياضة بانتظام، يمكن أن تساعد بعض العقاقير الطبية مثل أقراص الفحم أو سيميثيكون في علاجه.



