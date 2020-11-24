محافظ الشرقية: علمت أمس بقصة الطفلة نور التي تقود "توكتوك" وسنتخذ إجراءات لمساعدتها.. فيديو

وقد قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن. أ. م"، صاحبة الـ12 عاما، سائقة التوك توك بشوارع مدينة فاقوس، لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة، ومواجهة أعباء الحياة، وحفاظا على الطفلة، ومنعها من العمل.





جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تقود توكتوك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد، وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته؛ نتيجة تعرضه لحادث سير.





علي الفور كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس، ببحث حالة الطفلة، وتقديم أوجه الرعاية كافة لها ولأسرتها، ليتوجه نائب رئيس المدينة لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة؛ إذ تبين أن والدها كان يعمل بمهنة طلاء السيارات، وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير، والأم ربة منزل ولا تعمل، بخلاف 4 أشقاء في مراحل التعليم المختلفة، وشقيقتها الكبري مقبلة علي الزواج، ويقطنون في منزل مساحته 60 مترا، مبني بالطوب البلوك والخشب.





وبعد ذلك، قرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة، مراعاة لظروفهم الصعبة، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها، ومنعا لعمل الطفلة وقيادة التوك توك مرة أخرى، والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.





وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أبلغ نائب رئيس مدينة فاقوس، أسرة الطفلة أنه اعتبارا من اليوم، سيقام الكشك، وسيزود بالسلع والبضائع اللازمة كافة.





وكانت والدة الطفلة "نور" سائقة الـ"توك توك"، كشفت أنها تحرص على مرافقتها في أثناء العمل؛ لخوفها عليها، مشيرة إلى أن الطفلة لجأت إلى قيادة المركبة المذكورة بعد تعرض والدها لحادث أقعده عن العمل.