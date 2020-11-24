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توك شو

محافظ الشرقية: علمت أمس بقصة الطفلة نور التي تقود "توكتوك" وسنتخذ إجراءات لمساعدتها.. فيديو

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:15 م
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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محمود محسن
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه وجه بإرسال فريق إلى أسرة نور ليعلم منهم كافة احتياجاتهم، حتى لا تقود الطفلة التوكتوك لخطورته على طفولتها.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج اليوم عبر فضائية دي إم سي "تنفيذًا لأمنية الأسرة في عدم قيادة الطفلة نور للتوكتوك، لبينا طلبهم بعمل "كشك" للوالد، واليوم انتهينا منه وأصدرنا من أجله كافة التراخيص اللازمة.

وتابع محافظ الشرقية إنني علمت أمس بقصة الطفلة نور التي تقود مركبة "توكتوك" في شوارع فاقوس بعد إنهاء يومها الدراسي لمساعدة أسرتها.

وأشار غراب إلى ان المحافظة وجهت الموضوع إلى وزارة التضامن الإجتماعي لتذهب إلى أسرة الطفلة نور من أجل تلبية كافة احتياجاتهم من عمل سقف للمنزل وتجهيز الابنة الكبرى المخطوبة".

وقد قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إقامة كشك لأسرة الطفلة "ن. أ. م"، صاحبة الـ12 عاما، سائقة التوك توك بشوارع مدينة فاقوس، لمساعدتها وأسرتها في تحمل نفقات المعيشة، ومواجهة أعباء الحياة، وحفاظا على الطفلة، ومنعها من العمل. 

جاء ذلك بعد أن تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صورة لطفلة تقود توكتوك للإنفاق على أسرتها المكونة من 7 أفراد، وعدم مقدرة والدها المريض على العمل والإنفاق على أسرته؛ نتيجة تعرضه لحادث سير.

علي الفور كلف محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة فاقوس، ببحث حالة الطفلة، وتقديم أوجه الرعاية كافة لها ولأسرتها، ليتوجه نائب رئيس المدينة لمنزلها وبحث حالتها على الطبيعة؛ إذ تبين أن والدها كان يعمل بمهنة طلاء السيارات، وأصيب بغضروف بالعمود الفقري خلال حادث سير، والأم ربة منزل ولا تعمل، بخلاف 4 أشقاء في مراحل التعليم المختلفة، وشقيقتها الكبري مقبلة علي الزواج، ويقطنون في منزل مساحته 60 مترا، مبني بالطوب البلوك والخشب.

وبعد ذلك، قرر المحافظ إقامة كشك لأسرة الطفلة، مراعاة لظروفهم الصعبة، وتلبية احتياجاتهم كافة، وتقديم مساعدات مادية وعينية لإعانة الأسرة على حالها، ومنعا لعمل الطفلة وقيادة التوك توك مرة أخرى، والذي من الممكن أن يعرض حياتها للخطر.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، أبلغ نائب رئيس مدينة فاقوس، أسرة الطفلة أنه اعتبارا من اليوم، سيقام الكشك، وسيزود بالسلع والبضائع اللازمة كافة. 

وكانت والدة الطفلة "نور" سائقة الـ"توك توك"، كشفت أنها تحرص على مرافقتها في أثناء العمل؛ لخوفها عليها، مشيرة إلى أن الطفلة لجأت إلى قيادة المركبة المذكورة بعد تعرض والدها لحادث أقعده عن العمل.
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