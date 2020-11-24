ترامب: لقاح كورونا الأمريكي الأسرع في التاريخ

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعملية تطوير الشركات الأمريكية للقاح كورونا، واعتبرها هي الأسرع في التاريخ، معتبرًا بأن الأنباء بشأن اللقاح حققت قفزة غير مسبوقة في أسواق المال، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.





وقدمت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية تحديثًا اليوم الثلاثاء حول التقدم المحرز في عملية راب سبييد والتوزيع النهائي للقاحات COVID-19 على مستوى البلاد.





بينما لم تتم الموافقة على لقاح بعد ، قال رئيس الجهود الأمريكية لإنتاج لقاح لفيروس كورونا مؤخرًا إن التحصين الأول يمكن أن يحدث في 12 ديسمبر.





ويوم الثلاثاء ، أكد الجنرال جوستاف بيرنا ، أن المسؤولين الفيدراليين يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على توزيع 40 مليون جرعة بحلول نهاية العام.





قال إنهم يأملون في توزيع 6.8 مليون جرعة على الولايات في الدفعة الأولية في غضون 24 ساعة من تصريح الاستخدام الطارئ.





قبل أيام ، طلبت شركة Pfizer رسميًا من المنظمين الأمريكيين السماح باستخدام لقاح COVID-19 في حالات الطوارئ .





قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، أليكس عازار ، إنهم يأملون في تطعيم الأمريكيين "الأكثر ضعفًا" بحلول نهاية ديسمبر ، ثم الانتقال إلى كبار السن وأول المستجيبين بحلول نهاية يناير.





توقع عازار أن يتمكن أي شخص من عامة الناس يريد لقاح فيروس كورونا من الحصول على لقاح خلال الربع الثاني (أبريل إلى يونيو) من عام 2021.





أعلنت شركة Pfizer وشريكتها الألمانية BioNTech مؤخرًا أن لقاحها يبدو فعالًا بنسبة 95 ٪ في الوقاية من مرض COVID-19

الخفيف إلى الحاد في دراسة كبيرة ومستمرة.





وأعلنت شركة موديرنا أيضا عن لقاح لها ، ويتشابه اللقاحان ، موديرنا وفايزر ،في آلية العمل كثيرا، بينما يختلف الاثنان عن الأنماط السائدة التي تتبعها اللقاحات المعتادة.





وكان من المتعارف عليه أن يتكون اللقاح بالأساس من فيروسات ضعيفة أو معطلة أو أجزاء من الفيروس، لا تسبب المرض للجسم بل تكتفي بإشعاره بالمرض، وتحفزه على إنتاج الأجسام المضادة التي تبقى بداخله مدى الحياة، وتدافع عنه ضد هذا الفيروس مستقبلا.





أما لقاح "موديرنا" فيأخذ نهجا مختلفا، حيث يتكون من قطع صغيرة من الحمض النووي "mRNA" التي تحفز الجسم على إنتاج البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا المستجد.