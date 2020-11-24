بعد كلمة الرئيس .. هل تغلق المدارس والجامعات بسبب كورونا؟ .. الحكومة ترد

رد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على سؤال " هل استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم باجتماع رئيس الحكومة موقف المدارس و الجامعات وهل سيناريو الغلق وارد" وقال إن كل سيناريو وارد وأن الالتزام بالإجراءات سيجنب الدولة الإعلاق، موضحًا " أن كل سيناريو سيكون له رد فعل من الإجراءات التي ستتخذها الحكومة".





وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه كلمة للشعب المصري اليوم وذلك بعد تزايد الأعداد ودخول البلاد فى الموجة الثانية لكورونا.





وأضاف بسام راضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة " أون أي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع فى أعداد الإصابات بنزلات البرد وكورونا، موضحًا أن شهري ديسمبر ويناير الأكثر إصابة وفقًا للدراسات العالمية.





ولفت إلى أن الموجة الثانية لكورونا مختلفة عن الموجة الأولى و أكثر انتشارًا، ولذلك على الجميع توخي الحذر و الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأوضح أن حديث الرئيس كان للتوعية و الانتباه وليس للقلق، والسيسي أكد أن العام المقبل سيكون هناك لقاح لـ كورونا، وجميع الوزرات و الحكومات تتعاقد الآن على اللقاحات.





وأشار إلى أن السيسي وجه بتعزيز اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، وأن هناك لجنة تعمل للتوصل لأفضل اللقاحات الموجودة حاليًا وعرض التفاصيل على الرئيس السيسي خلال الـ 10 أيام المقبلة.



