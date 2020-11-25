ديكان روميان ينقذهما ترامب من الذبح.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو للرئيس ترامب وهو ينقذ ديكين روميين من الذبح حيث قال الرئيس الأمريكي: "نحن هنا اليوم لمواصلة تقليد أمريكي رائع واليوم لروح عيد الشكر سأمنح عفوا رئاسيا لديك رومي ويسعدني ان ابلغكم انه علي عكس ملايين الديوك الرومية الأخرى في هذا الوقت من العالم فإن أمام "درامستيك" اسم الديك الرومي المعفو عنه مستقبل مشرق.





وأضاف ترامب أن هذين الديكين سيعيشون أيامهما في استراحة غوبلز وهو مكان جميل.





وأوضح الفيديو أن هذا العفو يعتبر آخر صلاحيات ترامب في الوقت الذي تبقى له في البيت الأبيض .





وفي ذلك السياق بعد ظهور نتائج شبه نهائية تؤكد فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، صرح كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، بأنه سوف يكون هناك انتقال رسمى للسلطة داخل الولايات المتحدة.





وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، شدد ميدوز على جميع موظفى البيت الأبيض بأنه لا ينبغي التحدث مع فريق بايدن الانتقالى ما لم يتم التصريح بذلك من ترامب على وجه التحديد.





وتأتي تلك الأنباء رغم إبلاغ إدارة الخدمات العامة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.





وأضاف كبير موظفى البيت الأبيض قائلًا: "أريد أن أذكر جميع موظفي المكتب التنفيذي للرئيس دونالد ترامب بالإجراءات والتوجيهات الحالية التي يجب أن نلتزم بها"، مؤكدًا على سماح الرئيس ترامب ببدء الانتقال الرسمى فى يناير المقبل.





وأشار ميدوز إلى أنه لا يُسمح لموظفى البيت الأبيض بالتحدث مباشرة مع أحد أعضاء فريق بايدن الانتقالي أو منسق الانتقال الفيدرالي، مطالبًا الموظفين بالاستمرار في استخدام حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالبيت الأبيض عبر الرسائل الرسمية.





يأتي ذلك رغم إبلاغ إدارة الخدمات العامة الأمريكية، بايدن رسميًا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية.





وصدّق كبير مسئولي الانتخابات في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات الأمريكية بفوز بايدن، ليحصد 20 صوتًا إضافيًا داخل المجمع الانتخابي، أمام الرئيس ترامب المنتهية ولايته.





وأعلن حاكم ولاية بنسلفانيا، توم وولف، فوز بايدن قائلًا "تم التصديق على الديمقراطي جو بايدن كفائز في الانتخابات الرئاسية في الولاية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.





وكان بايدن، أعلن قبيل الإعلان عن نتيجة الانتخابات في الولاية، أن الانتخابات الأمريكية انتهت وحان الوقت للعمل والتعاون.





وقال "بايدن"، في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر"، "الانتخابات الأمريكية انتهت.. حان الوقت لوضع الحزبية والخطاب المصمم لتشويه صور بعضنا البعض جانبًا.. علينا أن نتعاون.





ولا يزال الرئيس ترامب مصممًا على عدم اعترافه بنتائج الانتخابات، متهمًا الحزب الديمقراطي بتزوير الانتخابات لصالح بايدن.



