صبري فواز: لا أمانع في تجسيد بليغ حمدي أكثر من مرة

قال الفنان صبري فواز ، إنه يحب يقدم أدوارا مختلفة في أي عمل فني يشارك فيه، مضيفا:"من الطبيعي تغيير الشخصية وسحر التمثيل يتمثل في أنه يمنحك الفرصة أن تعيش أكثر من حياة ". أنأدواراوسحرالتمثيل يتمثل في أنه









وأضاف صبري فواز في حواره في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" قمت بتجسيد شخصية الموسيقار بليغ حمدي مرتين وأحب ان اقدم الشخصية ذاتها اكثر من مرة لأن بليغ حمدي لم يتم تقديمه بشكل كبير يليق به في الدراما أو السينما ".









وتابع صبري فواز :" لدي ملكة المشاركة في تجسيد أي شخصية متواجدة في المجتمع مثل حسنين هيكل وبليغ حمدي وتقديم شخصية يعرفها المشاهد في المجتمع تحدٍ للممثل، مضيفا:" اصعب شخصية قدمتها كانت محمد حسنين هيكل لاننا لم نعلم عنه الكثير من الناحية الشخصية ".









وولد الفنان صبري فواز في 22 نوفمبر عام 1968، وتألق في العديد من الأعمال الفنية وذاع صيته ونال شهرة واسعة.









وعلى الرغم من هذا الانتشار، إلا أن شهرته جاءت من خلال الأعمال الدرامية فقد تألق في تجسيد شخصية الموسيقار بليغ حمدي في مسلسل "أم كلثوم"، كما شارك في العديد من المسلسلات منها، "بين السرايات" و"امرأة من زمن الحب" و"الأصدقاء" و"لحظات حرجة" و"حدائق الشيطان" و"ليالي الحلمية" و"مسألة مبدأ" و"السبع وصايا".









كما تألق في عدد من الأعمال السينمائية، منها "أيام السادات" و"مبروك وبلبل" و"دم غزال" و"عصابة الدكتور عمر".









وكتب صبري فواز السيناريو والحوار لمسلسل "حكايات بهية"، كما قام بإخراج العديد من المسرحيات منها "حنقول كمان" و"إيزيس" و"صدى الأصداء" و"ليالي الحسينية" و"اللي خايف يروح" و"مزرعة الأرانب".









كما تألق في مسلسل "رمضان كريم" للمخرج سامح عبد العزيز، وشاركه نخبة من ألمع نجوم الدراما منهم سيد رجب وريهام عبد الغفور وروبي وسلوى عثمان، حيث نال كثيرا من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال كلمات التحرش التي تلفظ بها في أحداث المسلسل، ما جعله يندهش من كم هذه التعليقات، وأوضح في برنامج "صاحبة السعادة" أن هذه الكلمات شيء عادي جدا ومنتشرة في تلك المناطق العشوائية.