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فن

في ذكرى ميلاد عماد حمدي.. شادية طلبت الطلاق منه بعد ضربها في حفل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:20 ص
عماد حمدي - شادية
عماد حمدي - شادية
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عماد حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1909، ورحل عن عالمنا في 28 يناير من عام 1984، عن عمر يناهز 75 عامًا.

ولد عماد حمدي بمحافظة سوهاج في مثل هذا اليوم من عام 1909 حيث كان والده يعمل موظفا هناك بدأ حياته المهنية موظفا "باشكاتب" في مستشفي أبو الريش إلي أن التقي أحد أصدقائه يعمل بالمجال الفني فساعده في إيجاد وظيفة مناسبة له في استديو مصر وبالفعل اسندت اليه وظيفة رئيس حسابات بالاستديو والذي أهلته تلك الوظيفة لان يصبح قريبا من صناع الفن المصري حتي تدرج في تعاملاته مع كبار النجوم حتي أصبح بعد فترة قصيرة من أهم فناني الزمن الجميل ليصبح نجما كبيرا ليتربع علي عرش كلاسيكيات الزمن الجميل ولمع في أدوار الأب.

عماد حمدي تزوّج من دلوعة السينما المصرية شادية، رغم أنه أكبر منها بأكثر من 20 عامًا، إلا أنها أصرت على إتمام الزيجة رغم رفض عائلتها، ووسط شائعات عن علاقة حب تربطه بسيدة الشاشة فاتن حمامة، تزوجا فى حفل عائلي متواضع بدون "زفة".

وواجه "عماد" في الأشهر الأولى من زواجه من شادية أزمة مالية شديدة، بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة المعتزلة فتحية شريف، وقد بلغت قيمتها آنذاك ألف جنيه، وقد حاولت شادية مساعدة زوجها، ولكنها لم تفلح فى حل الازمة، وبدأت الاعباء المادية تزداد، ونشبت المشاجرات بين الزوجين، وتنبأ الجميع بانفصالهما، ولكن استمر الحب بين عماد حمدي وشادية، حتى مرت تلك الأزمة بسلام.

زواج شادية وعماد لم يستمر طويلًا، حيث دبت الخلافات بينهما، بسبب غيرة "عماد" الشديدة، وكانت النهاية فى علاقتهما عندما "صفعها" أمام أصدقائهما فى إحدى الحفلات، وبالفعل قررت شادية الانفصال رغم محاولات عماد حمدى للرجوع اليها، ولكن كان الانفصال فى الحياة العامة فقط، واستمرت في السينما، وتحولت علاقتهما إلى زمالة عمل حيث اشتركا في عدة أفلام بعد الانفصال منها "ارحم حبي" و"المرأة المجهولة" و"لا تذكريني" و"وادي الذكريات".

تعرف عماد حمدى على نادية الجندى لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها وشعورها تجاهه، وكان "عماد" مهتمًا بها جدًا، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه "هشام".
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