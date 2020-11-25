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فن

ذكرى ميلاد عماد حمدي.. حكاية زواجه بـ نادية الجندي وصور نادرة بـ المايوه

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:05 ص
عماد حمدي - نادية
عماد حمدي - نادية الجندي
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سعيد فراج
تحل اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عماد حمدي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1909، ورحل عن عالمنا في 28 يناير من عام 1984، عن عمر يناهز 75 عامًا.

تعرف عماد حمدى على نادية الجندى لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها وشعورها تجاهه، وكان "عماد" مهتمًا بها جدًا، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه "هشام".

وقبل عدة أشهر، كشفت الفنانة نادية الجندى عن زواجها الأول بالفنان عماد حمدي وهي في سن صغيرة، حيث كان يكبرها بحوالى 20 عاما. 

وقالت نادية الجندى أثناء لقائها فى برنامج بقناة الغد، أن زواجها من الفنان عماد حمدي كان من منطلق "أنني رأيت فيه حنان والدي واعتبره حب مراهقات". 

وأضافت نادية قائلة: "لو عاد بى الزمن لكنت رفضت هذه الزيجة وانتظرت قليلا لأن الزواج يحتاج إلى نوع من المساواة سواء على المستوى الفكري أو العمري وربما كان سبب طلاقى من عماد حمدى أنه يكبرني بـ 20 عاما". 

وأوضحت الجندي قائلة: إن أفضل ما تحقق فى هذه الزيجة هو ابني هشام والذي يعيش حاليا بالخارج.   

ولد عماد حمدي في محافظة سوهاج في مثل هذا اليوم من عام 1909 حيث كان والده يعمل موظفا هناك بدأ حياته المهنية موظفا "باشكاتب" في مستشفي أبو الريش إلي أن التقي بأحد أصدقائه يعمل بالمجال الفني فساعده في إيجاد وظيفة مناسبة له استديو مصر وبالفعل أسند إليه وظيفة رئيس حسابات بالاستديو والذي أهلته تلك الوظيفة لأن يصبح قريبا من صناع الفن المصري حتي تدرج في تعاملاته مع كبار النجوم حتي أصبح بعد فترة قصيرة من أهم فناني الزمن الجميل ليصبح نجما كبيرا ليتربع علي عرش كلاسيكيات الزمن الجميل ولمع في أدوار الأب.

فتي الشاشة عاش حياة رغدة بالغة الثراء عاش النجومية بكل أجوائها الصاخبة امتلك العقارات والأطيان واسطبل خيل يمرح فيه 35 حصانا من أجود الأنواع ولكنه مع هذ لم يكن حريصا ولم يعمل حسابا للزمن فكان ينفق المال بسخاء شديد وحذره من ذلك بشدة صديقه ورفيق دربه الفنان يحيى شاهين بقوله "يجب ان تعمل حساب لبكرة ..محدش عارف بكرة فيه ايه" ولكنه لم يستمع للنصيحة فعاش "برنس" بكل ما تحمله هذه الكلمة من معني وانتهي به المطاف ممثلا باليومية في فيلم "سواق الاتوبيس" مع الفنان الراحل نور الشريف.
ذكرى ميلاد عماد حمدي.. حكاية زواجه بـ نادية الجندي وصور نادرة بـ المايوه
ذكرى ميلاد عماد حمدي.. حكاية زواجه بـ نادية الجندي وصور نادرة بـ المايوه
ذكرى ميلاد عماد حمدي.. حكاية زواجه بـ نادية الجندي وصور نادرة بـ المايوه
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