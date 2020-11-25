طرد سوريين ومداهمة منازلهم بعد مقتل شاب لبناني في بشرِّي.. والجيش يتدخل

أدى حادث مقتل الشاب اللبناني جوزيف طوق، في منطقة بشرِّي شمالي شرق لبنان، على يد عامل سوري، إلى حالة من الاحتقان والتوتر، استدعت تدخل الجيش اللبناني، وطرد عدد من العائلات السورية الموجودة بالمنطقة.





ونفذ الجيش اللبناني حملة مداهمات على المنازل والشقق التي يقطنها سوريون في مدينة بشري، بعد الجريمة التي ارتكبها أحد السوريين يوم الاثنين وكان ضحيتها الشاب جوزيف طوق، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.





وأفادت وسائل إعلام لبنانية باعتقال الجيش اللبناني مجموعة من السوريين في المنطقة، على خلفية مقتل مواطن لبناني بطلق ناري إثر خلاف فردي مع لاجئ سوري كانا يعملان معه بقطعة أرض يملكها طوق.





بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه تم طرد عدد من اللاجئين السوريين واستهداف منازلهم في مدينة بشري على خلفية الواقعة.





وبحسب التقارير، سلم اللاجئ السوري نفسه للشرطة عقب إطلاق النار على جوزيف طوق حيث كان يعمل في أرض يملكها الأخير.





وسادت حالة من الغضب أنحاء المدينة، وقطع أهالي الضحية الطرق في مدينة بشري وسط عمليات طرد قسري للاجئين السوريين بالمنطقة، بينما أعلن الجيش اللبناني تدخله لإعادة الهدوء.



