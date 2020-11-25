حملة موسعة لإزالة الإشغالات بشبرا الخيمة.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة حملة موسعة لإزالة الإشغالات وذلك فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتكثيف الحملات لإعادة الانضباط بالشارع والتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين. أنواع









وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت رفع الإشغالات بطريق محور مصر الجديدة - بنها الحر وذلك للتعدى على الطريق العام ومخالفة قوانين الإشغال مع تحرير محاضر للمخالفين.





وأشار بكر إلى أنه فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية فى مواجهه الموجة الثانية لفيروس كورونا تم ضبط مقاهى تستخدم الشيشة مخالفه لقوانين الحظر وتم مصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





من جانبه قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة مفاجئة بمدينة شبين القناطر استهدفت رفع الإشغالات وإزالة جميع المقاهي والكافتيريات والأكشاك والمنشآت التجارية غير المرخصة، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية وذلك لإعادة الانضباط بشوارع مدينة شبين القناطر.





وتم خلال الحملة إغلاق عدد من المقاهي غير المرخصة ووضع الشمع الأحمر عليها، كما تم رفع كافة محتويات المقاهي المخالفة، ومصادرة المضبوطات، ورفع الإشغالات.





كما تم إزالة عدد من المنشآت التجارية المخالفة من بينها ملاهي أطفال وكافتيريات وأماكن للتصوير وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وأكد المحافظ أن الحملة جاءت استجابة لشكاوي المواطنين من انتشار الباعة الجائلين والأكشاك المخالفة، حيث قامت المحافظة بشن الحملة بشكل فوري للحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة، تزامنًا مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف المحافظ أن هناك تعاونا كبيرا بين مديرية الأمن وجميع قيادات وأفراد الشرطة بالمركز والمدينة في عودة الانضباط بالشارع وضبط الأسعار بالأسواق والحفاظ على السيولة المرورية بمدينة شبين القناطر.





وأكد المحافظ أنه سيتم تكثيف الحملات بشكل يومي لعدم عودتها مرة أخرى، كما سيتم اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا أنه لن يسمح بأي شيء يشوه شوارع المحافظة أو يعرقل الحركة المرورية أو يتأذى ويتضرر منه المواطنون.





كما كلف المحافظ رئيس المدينة بتكثيف الحملات على جميع المحلات والتأكد من التراخيص وغلق أي منشأة غير مرخصة.