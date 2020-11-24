إصلاح كسر ماسورة مياه بطوخ.. صور

أكد أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية أنه تم الإنتهاء من اعمال صيانة كسر خط المياة المغذى بقرية كفر الفقهاء دائرة الوحدة بالعمار الكبرى وتم كسح المياة الناتجة عن الكسر.





واشار الوزيرى انه تلقى بلاغا بحدوث كسر فى احد خطوط المياه المغذية لقرية كفر الفقهاء وانقطاع الخدمة وعلى الفور تم التنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب وتم الدفع بالمهندسيين والفنيين واصلاح العطل.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد استقبل اليوم اللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى،وذلك لمتابعة أعمال تطوير شارع فريد ندا لدفع الأعمال وإبداء الملاحظات ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع مدينة بنها للنهوض بها حضاريا وجماليا تليق بعاصمة القليوبية وبأهلها والمترددين عليها من المحافظات الأخرى.





وتفقد المحافظ ورئيس الجهاز أعمال كشط الطريق وصب الجزيرة الوسطي تمهيدا لرصفها بالانترلوك وتركيب اعمدة الانارة حيث أبدى المحافظ عدد من الملاحظات بخصوص تعديل مساحات بعد الارصفة سواء الجانبيه او بالجزيرة الوسطي، كما كلف المحافظ بالتنسيق التام مع المرور في حالة تعديل أي محاور مرورية بالشارع او في حالة انشاء فتحات جديدة لتتماشى مع السيولة المرورية.





وأكد المحافظ خلال تفقده الشارع ان التطوير يهدف الي تحقيق السيولة المرورية ومراعاة الشكل الجمالي وتحويل شارع فريد ندا مطالبا المواطنين بالتحمل قليلا حتي يتم الانتهاء من أعمال التطوير الذي بدأته المحافظة من اجل الصالح العام والتيسير عليهم والحفاظ علي ممتلكاتهم

من جانبه أكد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى انه سيتم تكثيف العمل بالشارع وزيادة نسب التنفيذ والعمل بالتوازي في عملية الرصف حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال وإنهاء جميع الملاحظات التي تم التنبيه عليها خلال الجولة مطالبا مدير المشروع بالتواجد دائما بالموقع لتسيير الأعمال والتواصل بشكل مستمر لتذليل أي عقبات.

رافق المحافظ في الجولة اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها والمهندسة سميرة العيوطي نائب رئيس الجهاز واستشاري المشروع والمهندس طلعت سلطان المستشار الهندسي للمحافظة.





وكان محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان قد أصدر قرارا بغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات الاحترازية والوقائقية للحد من انتشار فيروس كورونا ٣ ايام.