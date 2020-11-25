التوسع في إنشاء العيادات الذكية بـ 6 مستشفيات بالمحافظات.. تفاصيل

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة التشخيص عن بعد "العيادة الذكية" بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس بمستشفى الصدر بحي شرق أسيوط والتي تعتبر المحافظة من المحافظات الرائدة في تنفيذها بعدد 4 مستشفيات مركزية حتى الآن.





وجار التوسع في إنشائها بعدد 6 مستشفيات أخرى بعد إنهاء الإجراءات اللازمة للتشغيل وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية لتشخيص وعلاج الحالات عن بعد بواسطة مناظرة الحالات مع الاستشاريين والمتخصصين في كافة التخصصات بمختلف المستشفيات الجامعية والعامة بمحافظات الجمهورية وذلك لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى وخاصة للمستشفيات التي يوجد بها عجز في بعض التخصصات.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل المديرية والدكتور أسامة حجازي مدير عام الطب الوقائي بالمديرية ومدير القومسيون الطبي والدكتور أحمد سيد مدير المكتب الفني بالمديرية والدكتور أحمد الشلح منسق عام وحدات التشخيص عن بعد بالمديرية والدكتورة مروة حاني وكيل إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالمديرية والدكتور محمد فوزي المشرف العام على مستشفى عزل أبوتيج.





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بدأ المحافظ جولته بتفقد العيادات الخارجية للكشف على مستحقي معاش كرامة بالقومسيون الطبي العام والتي خصصتها مديرية الصحة لاستقبال الحالات وتوقيع الكشف الطبي عليهم تسهيلًا لهم وحرصًا على تقديم خدمة متميزة لهم وتوفيرًا للوقت والجهد.









كما تفقد المحافظ وحدة التشخيص عن بعد واستمع إلى شرح من وكيل الوزارة والدكتور أحمد الشلح عن خطوات عمل الوحدة وأهميتها وخطة المديرية للتوسع في انشاء العديد من الوحدات بمختلف المستشفيات المركزية والعامة بالمحافظة والبدء بتشغيل 4 وحدات بمستشفيات "أسيوط العام – القوصية – أبوتيج – ساحل سليم" تسهيلًا على المواطنين وتخفيف العبء عنهم في الانتقال إلى بعض المستشفيات المتخصصة بمختلف محافظات الجمهورية وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى في أسرع وقت من خلال الاستعانة باكفأ الأطباء والاستشاريين من مختلف مستشفيات الجمهورية المتميزة.













وفي نهاية الجولة عقد الوزير المحافظ اجتماعًا مع وكيل وزارة الصحة وقيادات المديرية ومسئولي الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية بالمديرية واطمان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتوفر الأطقم الطبية بمستشفيات العزل والمستشفيات المركزية والعامة بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخازن الرئيسية بالمحافظة.









وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير الأعمال بالإضافة إلى ترأس العديد من حملات التفتيش على مخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالإحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل وتجهيز مستشفيات الصدر والحميات للتعامل مع حالات الاشتباه فضلًا عن استقبال أي حالات كورونا والتعامل الفوري معها وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة وتنفيذًا لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشددًا على تزويد المستشفيات بالأطباء المتخصصين وهيئة التمريض وسد الاحتياجات في بعض التخصصات تلبية لاحتياجات المواطنين وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " حفاظًا على حياة المواطنين.





وناشد محافظ أسيوط المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بإرتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603 / 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858 / 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873)



