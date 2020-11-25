تعليم أسوان يتابع تطبيق الإجراءات الوقائية بالمدارس.. صور

قامت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان صباح اليومى بجولة تفقدية داخل مدرستى الجمهورية الإبتدائية والجمهورية الإعدادية، وذلك بمرافقة الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة، والدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية.





وتفقدت بالمدرسة الإبتدائية الفصول وقاعات رياض الأطفال ، وشهدت إحدى الحصص بفصول الصف الأول، وقد أشادت سيادتها بأعمال المنصة الإلكترونية وتطبيق المدرسة لكافة الإجراءات الإحترازية ، مقدمة الشكر لإدارة المدرسة وجميع العاملين بها .









وعقب ذلك توجهت إلى المدرسة الإعدادية، حيث تفقدت الفصول والمعامل وحجرات النشاط، وشهدت حصة لغة عربية بأحد الفصول، أشادت خلالها محمد أبو المعارف معلم اللغة العربية ، وبأسلوبه المميز والشيق فى الشرح وتقديم المادة العلمية للطلاب.







وأشادت نائب المحافظ كذلك بتفعيل فصول التقوية ، وتوزيع الكمامات مجانًا على الطلاب فى الصباح قبل دخول المدرسة (الطلاب الذين ذهبوا إلى المدرسة وليس معهم كمامة) وأبدت اعجابها بإلتزام الجميع بإرتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدرسة ، وبنهاية الجولة قدمت أبو زيد الشكر والتقدير لإدارة المدرستين وجميع العاملين بهما.





وكان قد أستقبل الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بمكتبه مساء اليوم وفد التعليم والتدريب والتدريب المهنى TVET وهم علاء جاد مدير التعليم الصناعى بقطاع التعليم الفنى ، وضياء الدين أحمد خبير مناهج التعليم الفندقى بقطاع التعليم الفنى ، ومحمود قاسم خبير التعليم على القائم ببرنامج دعم تنمية التعليم الفنى والتدريب الهنى 2 TVET.







ويأتى هذا اللقاء فى ضوء رؤية مصر 2030 واهتمام الدولة بالتعليم الفني ، حاضر مصر ومستقبلها وهدف قومى يعمل على توفير الموظفين الماهرة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.





ومن هذا المنطلق وتفعيلًا لنص المادة رقم 20 من الدستور المصرى. وتحقيقًا لمبدأ الإستدامة لخدمات التدريب المهارى لطلاب التعليم الفني بمؤسسات القطاع الخاص.





فيما قام برنامج TVET EGYPT الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى بإطلاق فاعليات الجولة الأولى من ورش العمل الخاصة بتدريب المدربين TOT للتدريب المهارى لمحافظات الصعيد بإجمالى 13 محافظة بواقع 25 متدربًا من كوادر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بنوعياته المختلفة.







وأقرأ أيضًا :والجدير بالذكر أن ورشة العمل تأتى بالتزامن مع القمة العالمية لريادة الأعمال ومسابقة نواة الدولية، وتستمر فى الفترة من 21 إلى 26 نوفمبر الجارى بفندق بسمة.