محافظ مطروح يتفقد مخرات السيول وجاهزية كافة الجهات للأمطار .. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الاربعاء جهود الجهات المعنية بمراجعة أعمال السدود ومسارات الاودي، والتأكد من بعدها عن التجمعات السكنية وتعظيم الاستفادة من مياه الامطار.

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حيث تفقد محافظ مطروح يرافقه المهندس محمد الباهى الامين وكيل وزارة الاسكان أعمال إنشاء مجرى أسفل طريق الخروبة من خلال 3 مواسير بقطر 1 متر لكل منها كمعديات مياه بدلا من المعدية القديمة بقطر أقل من نصف متر مع عمل قميص خرسانى لتحمل إندفاع كميات المياه وتحزيم مجرى السيل ومعالجة اثار مياه سيول الماضية.

بالاضافة الى إقامة حوض تجميع للمياه وتهدئة اندفاع السيل للاستفادة منها فى الزراعة فى إطار تعظيم الاستفادة واستغلال مياه الأمطار لتحقيق تنمية مستدامة.

كما تابع محافظ مطروح أعمال اقامة السدود فى منطقة الكيلو 2 و4 تفاديا لمسار مجرى السيل تجاه المنازل بالاضافة الى تفقد محافظ مطروح يرافقه اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى استكمال اعمال سدود وادى الخروبة وانشاء سدود هداره ، لتحويل مجرى مياه السيول عن المناطق السكنية بجوار منطقة المطار و الكيلو 2 و4 .

كما تفقد محافظ مطروح اول طريق سيوة والجارى حاليا انشاء سدود هداره بها وتجميع مياه الامطار بعيدا عن طريق سيوة مرسى مطروح ، وكذلك تفقد اعمال انشاء سدود بمجرى وادى الرمل مع عمل نقاط أحواض تجميع للمياه على طول الوادى والتقليل من سرعتها .

واوضح رئيس جهاز التعمير انه من المقترح إقامة سدين أحدهما بقاعدة 20 مترًا وبارتفاع 6 أمتار وبتكلفة 7 مليون جنيه لتجميع مياه السيول لتجميع مياه الامطار خلفهما .

وناشد محافظ مطروح الاهالى بعدم البناء فى مسار مخرات السيول حرصا على سلامتهم .

يذكر أن محافظة مطروح قد أعلنت حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار التي حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية في بداية الأسبوع الحالي مع التوجية لروساء المدن بالتعامل الفورى مع اى تجمعات للمياه بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وقد شهدت مدن مرسي مطروح وبرانى والسلوم امطار غزيرة مساء أمس الخميس.

وتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء طقس لطيف مع احتمال انخفاض في درجات الحرارة على القاهرة البلاد نتيجة نشاط الرياح وكذلك على السواحل الغربية خلال ساعات النهار، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ويكون الطقس مائل للبرودة ليلًا.

وتتكون الشبورة المائية صباحا ويكون الطقس في غالب أوقات اليوم لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وسيناء.

وحذّرت من انخفاض درجات الحرارة، ونشاط الرياح على بعض الجهات ما يزيد من برودة الطقس فيها.

كما توقعت الأرصاد سقوط أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية الغربية بمحافظات الإسكندرية، "مطروح ودمياط والبحيرة رشيد، وبورسعيد، وجنوب وشمال سيناء، فيما تتعرض محافظات الشرقية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.





وتنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري ما يزيد من الإحساس ببرودة الجو.

كما من المحتمل أن تشهد محافظات شمال الصعيد والفيوم سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد طقس يوم غدٍ الخميس، أمطارا غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات (الإسكندرية ومطروح السلوم

ورشید ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ).

وتتكاثر فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، على بعض المناطق من الوجه البحري على محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفي.

وتشهد معظم هذه الأنحاء انخفاض في درجات الحرارة، كما تنشط فيها رياح ما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

أما طقس الجمعة، وهو آخر أيام موجة عدم الاستقرار، فمن المتوقع أن يشهد نهاره سقوط أمطار "متوسطة إلى غزيرة" على بعض مناطق محافظات الإسكندرية ومطروح السلوم، وبلطيم، ودمياط، وبورسعيد، والعريش، ورفح، وتتكاثر فرص سقوط الأمطار على بعض المناطق من الوجه البحري في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والشرقية والمنوفية.