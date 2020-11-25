طرق للعناية بمقاعد وفرش السيارة من الداخل وكيفية الحفاظ عليها

تعتبر مقاعد السيارة اهم جزء فيها خصوصا المقاعد الجلدية التي تتطلب عناية فريدة وللمحافظة عليها يجب إزالة الأوساخ وتنظيفها بشكل دوري كي تظل محتفظة برونقها وجاذبيتها لأطول وقت .





واوصي الخبراء بضرورة تنظيف المقاعد الجلدية والعناية به 3 مرات في السنة، على أن يتضاعف عدد مرات التنظيف إذا كان الجلد ذو لون فاتح، وخلال السطور التالية نستعرض لكم كيفية تنظيف المقاعد الجلدية بطريقة صحيحة.





1- يتم استخدام المكنسة الكهربائية لإزالة الاتساخات والأتربة العالقة بالمقاعد الجلدية، وذلك حتى يمكنك من شفط الأتربة التي توجد بين الشقوق.





2- استخدم فرشاة ناعمة للتخلص من الأتربة الصعب الوصول إليها، حيث يتم وضع سائل التنظيف على المقاعد واستخدام الفرشاة برفق في التنظيف.





3– نظف الجلد بواسطة قطعة إسفنجية ومادة تنظيف معتدلة ومرطب جلد المقاعد، مع مراعاة أن يتم المسح بالقطعة الإسفنجية في اتجاه واحد، مع ملاحظة أنه يجب مسح جلد المقاعد مرة أخرى بقطعة قماشية مبللة بعد استخدام منظف الجلود.





4– يجب عدم استخدام المنظفات المنزلية حتى ولو كانت مخففة في تنظيف المقاعد الجلدية، حيث أنها قد تؤدي في النهاية لتشقق الجلد وتلفه.



