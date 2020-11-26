تعرف على مواصفات وسعر سوزوكي سويفت ديزاير 2021 ..صور

اليابانية العريقة بطرح العديد من السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك صغيرة الحجم، ومن أشهرهم الأيقونة الفريدة سوزوكي سويفت، ولكن عززت الشركة من تواجدها بالإصدار السيدان وأضافت له مقطع ديزاير، لتنطلق السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 داخل الأسواق بمفهوم هيكلي جديد، ومن بينها السوق المصرية للسيارات. اشتهرت سوزوكي





تعتمد السيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، وتستمد طاقتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من أربعة سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة، وذلك في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عندما تقطع مسافة تصل الى 100 كم .





تتمتع سوزوكي سويفت ديزاير 2021 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي تشمل نظام الوسائد الهوائية AIRBAGS للسائق والمقعد الأمامي، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.





تألق التصميم الخارجي بمفهوم مميز للسيارة السيدان وهو الجزء الأبرز في التصميم، فتمتعت بمساحة تخزينية سعة 211 لتر، وحصلت السيارة على شبكات عريضة أسفل غطاء المحرك والصادم الأمامي، تعزز من الحركة الديناميكية للهواء.





كما ضمت مصابيح امامية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل على جانبي الصادم الامامي للسيارة، وعجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة يتوسطهم جنوط معدنية باللون الفضي تحمل معها تصميم هندسي على طريقة الصانع الياباني سوزوكي، بالاضافة الى مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، و جوانب انسيابية للسيارة.





تمتعت المقصورة الداخلية للسيارة سوزوكي سويفت ديزاير 2021 بالعديد من وسائل الرفاهية، فامتلكت مقود حركة مدعوم بأنظمة التحكم، وإمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح "بصمة" و مكيف هواء مدعم بمخارج خلفية، و زجاج كهربائي للأبواب الاربعة، وأيضًا نظام إيموبليزر المانع للسرقة، ومستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة.



