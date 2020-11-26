بالسعر والمواصفات.. تعرف على موديلات سوزوكي الهاتشباك في السوق المصرية..صور

عزز الصانع الياباني سوزوكي أن من تواجده داخل السوق المصري للسيارات، وذلك عبر العديد من الإصدارات المختلفة بين فئة السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام ، ليزيد ذلك من حدة التنافس بينه وبين شركات السيارات الأخرى خاصةً فئة الـ سيارات "الهاتشباك، التى تتميز سوزوكي فى توفيرها صورة اعتمادية مبنية على مبدأ القيمة مقابل السعر.





يقدم موقع "صدى البلد الإخباري" أبرز السيارات التي تنتمي إلى العائلة اليابانية سوزوكي فئة ال" بإصدارات 2021 و 2020.





1- سوزوكي سويفت 2021





زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 84 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل أوتوماتيكي الأداء مكون من 5 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة ، فى غضون 12.9 ثانية ، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.2 لتر، وذلك عند قطع السيارة مسافة تصل إلى 100 كم.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سويفت 2021 بمحرك 1200 CC بسعر 206.900 جنيه.





2- سوزوكي اسبريسو 2021





احتوت السيارة سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000 سي سي يستطيع أن يولد طاقة قدرها 67 حصان و عزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة "مانيوال" مكون من 5 سرعات، وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة، وذلك في غضون 14.3.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة سوزوكي اسبريسو مانيوال كاملة التجهيزات موديل 2021 بسعر 145.900 ألف جنيه.





3- سوزوكي التو 2020

جاءت السيارة بمحرك ثلاثي الاسطوانات بسعة 800 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 47 حصان، وعزم أقصى للدوران بلغ 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء "مانيوال" مكون من 5 سرعات، ويمكن للسيارة بفضل هذه الإمكانيات أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تبلغ سرعة 100 كم/ساعة وذلك في غضون 20 ثانية.



