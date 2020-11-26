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قبل النهائي الأفريقي المرتقب.. دور الثقافة الرياضية لمحو أفكار التعصب الكروي..فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:19 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، إن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة صاحب مبادرة " لا للتعصب الكروى"، لافتًا إلى أنه فاز وتم تتويجه بالأمس بوسام الثقافة الرياضية من الاتحاد الدولى لثقافة الرياضية، موضحًا أن المبادرة تهدف لنبذ التعصب بين المشجعين خاصة وأن كأس النهائى الافريقي سيكون بين الفريقين المصريين.

وأضاف رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، خلال حديثه هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن اللاعبين عادوا من توجو قبل ايام وكان حار مرمى النادى الاهلى محمد الشناوى، واللاعب مصطفى محمد طوال اليوم مع بعضهم البعض فى الجيم، مؤكدًا أن الجمهور يجب أن يفطن ان اللاعبين أصدقاء وبينهم مصاهرات ومشاركات تجارية وغيرها.

وأوضح أن الوحدة الانسانية هى الابقى والاهم والفوز والخسارة واردة بين أى من الفريقين، منوهًا أن المكسب والخسارة وجهين لعملة واحدة ومن لايقبل بالوجهين يكون غير رياضى، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة ندوات بالجامعات المصرية لمحو أفكار التعصب الكروى.


وشهد الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة مساء أمس الأربعاء، بمركز شباب الجزيرة، لقاء حواري مع الشباب تحت شعار «مصر أولا...لا للتعصب»، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامى أشرف محمود،  تزامنا مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة مؤخرا قبل لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك والمقرر لها 27 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي لنبذ العنف والتعصب بين جمهور القطبين.

يأتي هذا فى إطار الدور المجتمعي للمؤسسات والهيئات الرياضية لتوعية الشباب ونبذ التعصب وإثارة الفتنة بين جمهور الأبيض والأحمر.
وأعرب صبحي عن سعادته بمشاركة الشباب من أعضاء مركز شباب الجزيرة والمستفيدين من الخدمات الشبابية والرياضية التي يقدمها المركز في هذه الندوة، مضيفًا أن مركز شباب الجزيرة له دور فعال في الوصول للشباب والتواصل معهم، وتعمل وزارة الشباب والرياضة علي استغلال كل الطاقات والإمكانيات للوصول لأكبر فئة من الشباب لغرس روح التسامح فيما بيهم والعمل علي نبذ التعصب.

وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا في محفل إفريقي تستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.

الجدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أطلقا مبادرة « مصر أولًا.. لا للتعصب»، لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تهدف إلي حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.

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