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حوادث

ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بالإسماعيلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:18 م
الحملات
الحملات
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انجي هيبة
تمكنت مباحث  التموين بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بأحد المحال التجارية.

وأكدت مصادر رسمية، ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بأحد المحال التجارية به سوائل منفصلة بمحل زمام القصاصين لسوء التخزين وعدم الاحتفاظ به داخل الثلاجات وصوابع موز، وحلاوة جافة بدون صلاحية وزجاجات زيت طعام ناقص الوزن  حيث تمكنت حملة مشتركة بالتنسيق مع الدكتور البيطرى أحمد جارحى مدير إدارة المجازر برئاسة العميد محمد الأعصر رئيس مباحث التموين، ضمت كلا من  احمد منصور مدير الرقابة التجارية وهدى عبدالحميد كبيرة مفتشي  الرقابة التجارية ورائد دواد رئيس الرقابة التجارية والدكتور البيطري محمد السيد طبيب بيطرى بإدارة المجازر وهريدى محمد المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية  بالقسم من ضبط المتهم " م.ع .م .م " المدير المسئول عن محل لتجارة المواد الغذائية جملة وقطاعي  زمام القصاصين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.
ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بالإسماعيلية
ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بالإسماعيلية
ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بالإسماعيلية
ضبط كميات كبيرة من اللانشون الفاسد بالإسماعيلية
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