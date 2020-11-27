للسيدات .. الوقت المناسب لإجراء اختبار الحمل

تشير الدراسات إلى أن إجراء اختبار الحمل في الصباح يعطيك نتيجة أكثر دقة، ذلك لأن البول يكون أكثر تركيزًا في الصباح ، وهذا يعني أنه من المرجح أن تحصل على نتيجة إيجابية إذا كنت حاملًا، يكون هذا أكثر فعالية عندما تتأخر دورتك الشهرية، وتكون فرص الحصول على نتائج سلبية كاذبة عالية عند إجراء الاختبار قبل الدورة الشهرية وأنت تشرب الكثير من الماء ويخفف بولك.



