مالك شيفيلد يونايتد لـ صدى البلد: أتمنى اللقب زملكاوي ..وتعد أهم مباراة في التاريخ

أكد الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه يدعم نادي الزمالك قبل انطلاق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء غد الجمعة.
وقال بن مساعد في تصريحات خاصة لـصدى البلد: "مباراة من أهم المباريات في تاريخ الفريقين العريقين ، أدعو الله أن تكون لصالح نادي الزمالك".
ويترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .
وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" اقتصار مراسم التتويج الخاص بمباراة نهائى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة على الفريق المتوج باللقب فقط لا غير داخل أرضية الملعب.
وجاء قرار الكاف باقتصار الاحتفال على الفريق المتوج باللقب داخل أرضية الملعب فقط كإجراء احترازى لتجنب الازدحام داخل أرضية الملعب بسبب تفشي فيروس كورونا.
واستقر الكاف على تسليم الميداليات الفضية الخاصة بالفريق الخاسر فى المباراة النهائية داخل غرفة خلع الملابس الخاص بالفريق داخل استاد القاهرة.
وفى هذا السياق ، كشف الإعلامي أحمد شوبير سر عدم إعلان الأهلي إصابة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية.
كانت مسحة الكاف أمس، الأربعاء، أثبتت إصابة أليو ديانج ووليد سليمان وصالح جمعة من الأهلي بفيروس كورونا، وأوباما وعبد الله جمعة ومحمود حمدي الونش من الزمالك.
وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية:" لاعبو الأهلي والزمالك يخضعون لمسحة كل 48 ساعة، للإطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا".