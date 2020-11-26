مالك شيفيلد يونايتد لـ صدى البلد: أتمنى اللقب زملكاوي ..وتعد أهم مباراة في التاريخ

أكد الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أنه يدعم نادي الزمالك قبل انطلاق صافرة نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء غد الجمعة.





وقال بن مساعد في تصريحات خاصة لـصدى البلد: "مباراة من أهم المباريات في تاريخ الفريقين العريقين ، أدعو الله أن تكون لصالح نادي الزمالك".





ويترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا الجمعة باستاد القاهرة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا .

مباراة من أهم المباريات في تاريخ الفريقين العريقين ، أدعو الله أن تكون لصالح نادي الزمال



