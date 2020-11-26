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سيارات

معلومات هامة عن مفتاح سيارتك .. اعرفها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 09:12 م
مفتاح السيارة
مفتاح السيارة
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أماني نوار
يتعرض الكثير من قائدي السيارات لمشكلة فقدان مفتاح السيارة ، لذلك عند الوقوع  في هذه المشكلة، عليك التوجه إلى أقرب مركز خدمة تابعة له سيارت لتغيير طقم الكوالين أو تغيير شفرة المفتاح الإليكتروني ، ونفس الامر عند شرائك سيارة مستعملة خوفا من أن يكون البائع محتفظا بنسخة إضافية أخرى يستخدمها لسرقة السيارة. 


من أهم المعلومات التي يفقدها سائق السيارة أيضا هو ضرورة عدم غلق مفتاح تشغيل محرك السيارة أثناء القيادة، أو عند نزول المنحدرات.


والسبب هو ان نظام السيرفو الذي يعطي قوة مضاعفة للفرامل تساعدك على إيقاف السيارة ، بالإضافة إلى الباورستيرنج الذي يساعدك على التحكم بسهول في عجلة توجيه السيارة وهما مرتبطان بدوران المحرك وعند توقف المحرك يتوقف عمل هذه الأجهزة عن العمل ويمكن أن تسبب لك حوادث.


أما إذا نسى صاحب السيارة المفتاح خارج السيارة ،  يوجد بعض النصائح لك حتى تتمكن من فتح الباب بسهولة بالغة، ويمكن إجراؤها بأقل قدر من العدد.


ربما تكون هذه الطريقة الأكثر اتباعا لفتح أبواب السيارة المقفلة، وقد يستغرق فتح الباب بهذه الطريقة بعض الوقت، ولكنها تعمل في معظم الأحيان فقط مع السيارات القديمة التي تغلق بصورة تقليدية، ووقتها ما عليك سوى ربط حلقة صغيرة، ودفع رباط الحذاء برفق في الباب، وتحريك الحلقة حول القفل، ثم اسحبه لأعلى ويمكنك دخول سيارتك الخاصة.


سنجد أن كرة التنس تعمل على فتح السيارة بطريقة سهلة ووضع تلك النقطة فوق فتحة مفتاح السيارة ودفعها بقوة. ووفقًا لمن يؤمنون بهذه الطريقة، فإن القوة الخاصة بالضغط الهوائي من الكرة تفتح السيارة.


من الممكن لشريط البلاستيك ان تحل أزمة فتح السيارة وتربط الجزء المنحني من البلاستيك بالقفل ، ثم اسحبه لأعلى. لكن يجب أن تتذكر أن تثبيت القفل ودفعه لأعلى قد يكون أمرًا صعبًا لأن البلاستيك زلق ويصعب إحكام قبضته على القفل.

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