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ديني

عميد تربية الأزهر: لا يوجد أقسام جديدة هذا العام وهذه شروط التربوي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
جامعة الأزهر بأسيوط
جامعة الأزهر بأسيوط
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد السيد، عميد كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بأسيوط، إن الكلية هذا العام لم يتم استحداث فيها أي أقسام، منوها أنه بالنسبة للمعاهد فوق المتوسطة الجديدة فإنه لم يتم إقرارها ولا العمل ولا بدء الدراسة فيها حتى الآن.

وأضاف عميد كلية التربية، أن المعاهد الجديدة الثلاثة ينقصها إنهاء اللائحة الداخلية "الإدارية والمالية" قبل بدء الدراسة بها.

وأشار إلى أنه بالنسبة لنظام الدبلوم التربوي، فإنه قد بدأت الدراسة فيه للعام الحالي، منوها أن دبلومة التربوي، يمكن الحصول عليها من كلية 
تفهنا الأشراف بالدقهلية، وفرع القاهرة بنين وبنات، وفرع أسيوط للبنات فقط وفرع سوهاج للبنين.

وذكر أن الأوراق المطلوبة عند التقديم لمن يرغب مقبلا:

- أصل المؤهل الدراسي و3 صور منه، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منه، و3 صور شهادة المعاملة العسكرية للمصريين، و3 صور بطاقة شخصية للمصريين، و5 صور جوزا سفر للوافدين، و3 صور شخصية.

- ويقدم إقرار بعدم العمل للطالب المتفرغ "نظام السنة الواحدة" و3 صور منه ، وأصل موافقة جهل العمل للطالب غير المتفرغ "نظام السنتان" و3 صور منه ، وتكون جميع الصور مختومة بخاتم الشعار صورة طبق الأصل.

- ويسدد إيصال بقيمة 750 جنيها، مصروفات دراسية، وإيصال بقيمة 200 جنيه ، رسوم دخول امتحان، وإيصال بقيمة 100 رسوم كشف طبي، وإيصال بقيمة 50 جنيه رسوم مقابلة شخصية، وإيصال بقيمة 55 جنبه ، رسم استخراج الكارنيه والمكتبة، و2 دوسيه بلاستيك، وشهادة المعادلة للدرجة الحاصل عليها من خارج مصر

عميد الطب رئيسا للجمعية المصرية للعمود الفقري
واختير الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري.

يذكر أنه في أبريل الماضي، أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور حسين أبو الغيط، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، للقيام بعمل عميد الكلية. 

تدرج "أبو الغيط"، في التعليم الأزهري، وكان من المتفوقين، حيث حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل علي الثانوية الأزهرية وكان ترتيبه السادس علي الجمهورية، ثم التحق بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل علي بكالوريوس الطب والجراحة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف بترتيب الرابع علي دفعة ١٩٩١.

حصل على ماجستير العظام ١٩٩٦ بتقدير جيد جدا، ثم حصل على بعثة للحصول على الدكتوراه في جراحة العمود الفقري من أحد أكبر مراكز العمود الفقري بألمانيا.
 
شارك عميد كلية الطب الجديد بالعديد من الأبحاث وإلقاء المحاضرات في مجال العمود الفقري في مصر وألمانيا ومختلف دول العالم. 

وللعام الرابع على التوالي أشرف على تنظيم مؤتمر جراحة العمود الفقري بطب الأزهر بمشاركة الجانب الألماني مع أقسام العمود الفقري بالجامعات المصرية.

أشرف علي العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في العظام والعمود الفقري بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وله إسهامات علمية كبيرة فى مجال جراحات العظام والعمود الفقري محليا وإقليميا ودوليا.

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