عميد تربية الأزهر: لا يوجد أقسام جديدة هذا العام وهذه شروط التربوي

قال الدكتور محمد السيد، عميد كلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بأسيوط، إن الكلية هذا العام لم يتم استحداث فيها أي أقسام، منوها أنه بالنسبة للمعاهد فوق المتوسطة الجديدة فإنه لم يتم إقرارها ولا العمل ولا بدء الدراسة فيها حتى الآن.





وأضاف عميد كلية التربية، أن المعاهد الجديدة الثلاثة ينقصها إنهاء اللائحة الداخلية "الإدارية والمالية" قبل بدء الدراسة بها.





وأشار إلى أنه بالنسبة لنظام الدبلوم التربوي، فإنه قد بدأت الدراسة فيه للعام الحالي، منوها أن دبلومة التربوي، يمكن الحصول عليها من كلية

تفهنا الأشراف بالدقهلية، وفرع القاهرة بنين وبنات، وفرع أسيوط للبنات فقط وفرع سوهاج للبنين.





وذكر أن الأوراق المطلوبة عند التقديم لمن يرغب مقبلا:





- أصل المؤهل الدراسي و3 صور منه، وأصل شهادة الميلاد و3 صور منه، و3 صور شهادة المعاملة العسكرية للمصريين، و3 صور بطاقة شخصية للمصريين، و5 صور جوزا سفر للوافدين، و3 صور شخصية.





- ويقدم إقرار بعدم العمل للطالب المتفرغ "نظام السنة الواحدة" و3 صور منه ، وأصل موافقة جهل العمل للطالب غير المتفرغ "نظام السنتان" و3 صور منه ، وتكون جميع الصور مختومة بخاتم الشعار صورة طبق الأصل.





- ويسدد إيصال بقيمة 750 جنيها، مصروفات دراسية، وإيصال بقيمة 200 جنيه ، رسوم دخول امتحان، وإيصال بقيمة 100 رسوم كشف طبي، وإيصال بقيمة 50 جنيه رسوم مقابلة شخصية، وإيصال بقيمة 55 جنبه ، رسم استخراج الكارنيه والمكتبة، و2 دوسيه بلاستيك، وشهادة المعادلة للدرجة الحاصل عليها من خارج مصر





عميد الطب رئيسا للجمعية المصرية للعمود الفقري

و اختير الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة؛ رئيسًا للجمعية المصرية للعمود الفقري.