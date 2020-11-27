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محافظات

محافظ دمياط تعلن انطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:13 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
أطلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مبادرة مراكب نجاه بدمياط وهى مبادرة رئاسيه للحد من مخاطر الهجرة الغير شرعية بحضور اسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية.

قالت الدكتورة منال عوض إن وزارتى الأوقاف والهجرة قد قامتا بتسليط الضوء على قضية الهجرة غير الشرعية وذلك لتحقيق رؤية الدولة لنشر التوعية بين الشباب بمخاطرها والقضاء على هذه الظاهره ، لافتة إلى أنه ووفقًا لما جاء بالأديان السماوية جمعاء لا يجوز دخول اى دولة الا من خلال الطرق القانونية المشروعة والذى تصدره الدولة عبر سفاراتها أو الجهة المختصة.

وأكدت أن هناك تكاتف وتعاون بين أجهزة الدولة المختلفة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب بقطاعات مختلفة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشادت محافظ دمياط بما تقوم به الوزارتين من جهود فى هذا الملف، وتفعيل دور الائمة فى نشر التوعية بين المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.

وعلى جانب آخر نوهت الدكتورة منال عوض الى أن المحافظة، شهدت طفرة فى قطاع إحلال وتجديد و إعمار ما يقرب من ٣١ مسجد بمختلف المناطق خلال الفترة الماضية وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني و وزارة الأوقاف.

ومن جانبه لفت الدكتور محمد مختار إلى أن مشاركة وزارة الهجرة والمحافظات فى هذه المبادرة، يأتى إنطلاقا من المنهج القرآنى :" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا"، مشددا على أنه لا يجب على أى أحد التسلل إلى دولة أخرى بطرق غير مشروعة.

وأكد وزير الأوقاف ان الحكومة المصرية بذلت جهود غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة لمكافحة الهجرة الغير شرعية، مناشدًا الشباب بعدم الانحراف وراء الأفكار الهدامة و تطبيق مباديء الحفاظ على النفس، كما نوه الوزير إلى المبادرة التى أطلقتها الوزارة مؤخرًا "نتعايش باحترام" لتفعيل مفهوم المواطنة للعيش على أسس وطنية متكافئة، هذا وتوجه الدكتور مختار جمعة بخالص الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض على دعوتها إطلاق هذه المبادرة بدمياط.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم أن القضاء على هذه الظاهرة تستوجب تكاتف الجهود بين الجميع مشيدة بما قامت به وزارة الأوقاف لتحقيق  التعاون فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية طبقًا لما جاء ببنود البروتوكول المبرم بين الوزارتين، لافتة إلى أن الأوقاف تقوم بواجبها الدينى والتوعوى لنشر الفكر الوسطى المستنير و تصحيح المفاهيم الخاطئة، وحماية الشباب من الانحراف وراء الأفكار الهدامة والذى بدا واضحًا بالمبادرات التى تم اطلاقها مؤخرًا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن تعاون المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية يأتى فى إطار الدعم لجهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، كما أكدت الوزيرة مشاركة الواعظات مع الراهبات  فى نشر التوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، معربة عن سعادتها بزيارتها اليوم لمحافظة دمياط و مشاركتها فى فعاليات افتتاح هذه الندوة و عدد من المساجد، و أيضًا حضورها خطبة الجمعة التى سيلقيها وزير الأوقاف تحت عنوان "الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس".
محافظ دمياط تعلن انطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة
محافظ دمياط تعلن انطلاق المبادرة الرئاسية مراكب النجاة
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