بسبب كورونا.. رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات.





وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات، أمس على مستوى الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي 1244 حالة إشغال متنوعة استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.





ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلًا عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.





ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة.





وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.





وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 55 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و39 حالة ببولاق الدكرور، و89 بالهرم والمنطقة الأثرية، و216 حالة بالعمرانية، و192 بالطالبية، و43 بشمال الجيزة، و86 بالدقي، و74 حالة إشغال بالعجوزة، و34 بالوراق، و276 بأكتوبر ، و63 بكرداسة، ، و41 بأبو النمرس،و36 بالبدرشين.





كما تم ضبط 3 مقاهى بمنطقة البراجيل بمركز ومدينة أوسيم مخالفه للقرارات المنظمة للفتح وقامت بتقديم الشيشة للمواطنين وقد تم مصادرة كافه الشيش المتواجدة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة .





من ناحية أخرى أفتتح اللواء احمد راشد محافظ الجيزة يرافقه اللواء مجدى انور رئيس الشركة الوطنية للطرق موقف سيارات السرفيس الكائن أسفل محور روض الفرج بنطاق حي الوراق على مساحة ١٠ الأف متر كمرحلة أولي ليكون موقف نموذجي يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتى تسبب إعاقة مرورية شديدة .





واكد المحافظ أن هذا الموقف يعد نقله حضارية لتطوير المواقف علي مستوي المحافظة إلي جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعددًا من القطاعات بأخرى حضارية وذلك فى اطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الأنتظار للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .





واشاد المحافظ بالتعاون القائم بين المحافظة والشركة الوطنية للطرق بقيادة السيد اللواء مجدى انور والتى قامت بتخطيط وتنفيذ الموقف في خلال فترة وجيزة والذي سيساهم بشكل كبير في حل ازمة الأختناقات المرورية والقضاء علي المواقف العشوائية التى يعانى منها حي الوراق وسيقدم خدماته الى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحى او الأحياء المجاورة نظرًا لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يساهم فى تقليل المدة الزمنية للرحلة.





وأشار المحافظ الى ان الموقف الجديد يضم خطوط "المؤسسة , رمسيس ، عتبة ، تحرير ، روض الفرج ، منشأة القناطر ، أوسيم، برطس ، الكوم الأحمر ، شارع عشرة والجزيرة " .





وأوضح المحافظ بأن اعمال التطوير شملت تجهيز قطعة الأرض وانشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج ولإفتات إلكترونية بخطوط سير السيارات ومقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة علي الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي بالإضافة إلي تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة وبالوعات لتصريف الامطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات .





وخلال الافتتاح حرص المحافظ على تفقد باكيات الموقف والبالغ عددها 6 باكيات تسع لحوالى 600 سيارة من سيارا ت السرفيس وتفقد غرف الخدمات والمحال مشيدأ بما تم انجازة من أعمال موجها رئيس حي الوراق و هيئة النظافة برفع مستوي النظافة علي مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة .







